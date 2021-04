Bochum: Linke für mehr Transparenz beim Sozialwohnungsbau

Bochum. Die Linken in Bochum erwarten von der Stadt mehr Transparenz bei der Darstellung des Sozialwohnungsbaus. Warum jetzt es Irritationen gegeben hat.

Die Fraktion der Linken bleibt bei ihrer Kritik an der Umsetzung des 2017 verabschiedeten städtischen Handlungskonzeptes Wohnen. Am Dienstag (13.) hatte die Fraktion in einer Anfrage im Planungsausschuss daran erinnert, dass das vom Rat beschlossene Handlungskonzept als Ziel pro Jahr den Neubau von 800 Wohnungen in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern, davon 200 im geförderten Wohnungsbau festgelegt hat.

Linke sehen Verschleierung

Die Linken werden der Stadt nun eine Art Verschleierungstaktik vor, wenn sie davon spricht, dass die Bilanz für 2020 ein Plus von 273 öffentliche Wohneinheiten bedeute. Eine gewisses Irritationspotenzial bei dieser Zahl wollte die Stadt auf Nachfrage nicht ausschließen. Tatsächlich handelte es sich bei dieser Zahl um in 2020 erteilten Förderbewilligungen (136 für Neubauten/137 für Modernisierungen). Neu gebaut an öffentlich gebauten Mietwohnungen wurden lediglich 81.

Zusätzliche Flächen benötigt

Dazu merken die Linken an: „Wenn 2017 beschlossen wurde, dass ‘mit kurzfristiger Perspektive’ das Ziel 200 pro Jahr ist, aber selbst nach drei Jahren pro Jahr noch immer nicht einmal die Hälfte des angestrebten Ziels erreicht wird, dann ist die Stadt an ihrem Ziel gescheitert.“ Aus dem Umfeld des Planungsamtes hieß es dazu nur, dass noch viel Arbeit und Kontinuität nötig sei, das Konzept umzusetzen. Dafür müssten allerdings auch zusätzliche Flächen für den Wohnungsbau erschlossen werden, was wiederum auch nicht immer bei allen auf Zustimmung stoße.