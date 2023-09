Bochum: Linienbus muss stark bremsen- Fahrgast verletzt

Bochum. Bei einer Gefahrenbremsung in Bochum wurde ein Fahrgast verletzt. Ein Auto hatte zuvor den Bus geschnitten. Zwei Personen werden nun gesucht.

Eine unbekannte Frau hat sich bei einer Gefahrenbremsung in einem Linienbus Verletzungen zugezogen. Nach Polizeiangaben befuhr am Montag gegen 19.30 Uhr ein Linienbus (345) auf der Alleestraße in Richtung Dahlhausen. In Höhe des Kreuzungsbereichs zur Wattenscheider Straße wurde er von einem blauen Mazda geschnitten.

Verkehrspolizei Bochum bittet Beteiligte, sich zu melden

Der Busfahrer (39) bremste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Kurze Zeit später teilte ein Fahrgast mit, dass er dabei verletzt worden sei. Dennoch stieg die Frau aus und ging weg. Auch der beteiligte Fahrer des Mazda fuhr weiter, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat bitte beide Personen, sich zu melden: 0234 909 5206.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum