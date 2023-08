Bochum: Linienbus muss stark bremsen – Fahrgäste verletzt

Bochum. Nach einer starken Bremsung eines Linienbusses sucht die Polizei eine Frau und ein Kind. Sie liefen auf die Fahrbahn und verschwanden dann.

Bei einer starken Bremsung eines Linienbusses sind drei Fahrgäste leicht verletzt worden.

Am Montag gegen 14.05 Uhr befuhr der Fahrer (43) eines Busses der Linie 339 am Bochumer Rathaus-Vorplatz vorbei, berichtet die Polizei. Ziel war der Ruhrpark. In Höhe der Einmündung „Am Schlegelturm“ liefen ein Junge und eine Frau unmittelbar vor dem Bus auf die Fahrbahn.

Fahrgäste wurden am Unfallort von Rettungskräften versorgt

Der Busfahrer bremste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch kamen zwei Mädchen (3, 11) und eine Frau (37) aus Bochum in dem Bus zu Schaden. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die drei Verletzten vor Ort.

Die Fußgängerin und das Kind verließen die Unfallort in unbekannte Richtung. Bei dem Kind handele es sich nach Zeugenangaben um einen Jungen im Alter von vier bis fünf Jahren. Die nicht näher beschriebene Frau sei vermutlich die Mutter. Das Verkehrskommissariat bittet sie und und weitere Zeugen, sich zu melden: 0234 909 5206.

