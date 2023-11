Bochum: Linienbus fährt an – Fahrgast (84) schwer verletzt

Bochum. Beim Anfahren eines Linienbusses in Bochum ist eine 84-jährige Frau in dem Fahrzeug gestürzt. Sie kam stationär ins Krankenhaus.

Bochumer Verkehrskommissariat bittet um Zeugenhinweise

Am Donnerstag (16.) gegen 8.30 Uhr stieg die Seniorin an der Haltestelle „Aggerstraße“ in Grumme in den Bus der Linie 336 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof ein. Als der Bus anfuhr, stürzte sie, wie die Polizei berichtet. Mit einem Rettungswagen wurde sie ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, sich zu melden: 0234 909 5206.

