Bochum: Lindener Meile bietet zwei Tage lang viel Programm

Die Lindener Meile lockt stets viele Besucher an - hier 2022.

Bochum-Linden. Auch bei der 11. Auflage geht es mit reichlich Programm zwei Tage lang rund in Bochum-Linden. Das zeichnet das Stadtteilfest besonders aus.

Am kommenden Wochenende steigt erneut die Lindener Meile, die nach zwei Jahren Corona-Pause bereits im Vorjahr für Zulauf gesorgt hat. Es ist die 11. Auflage des Stadtteilfestes, das stets viele Besucher anlockt. Entlang der Hattinger Straße und auf den Plätzen wird die „Lindener Meile“ wieder mit vielen Attraktionen gefüllt sein am Samstag (11-22 Uhr) und Sonntag (11-20 Uhr), 9./10. September. An beiden Tagen geht’s dort rund mit einem abwechslungsreichen Programm.

Viel Programm in Linden-Mitte

Was die Lindener Meile stets so besonders macht, ist die bunte Mischung. Da wird unter anderem Kunstgewerbe geboten und ein Trödelmarkt, ebenso ein buntes Bühnenprogramm mit Musik und Comedy. Für jeden Geschmack und die ganze Familie ist etwas dabei.

„Das Konzept der Lindener Meile hat sich bewährt“, erklärt Conny Hoffmann von der Werbegemeinschaft Linden, die das Stadtteilfest veranstaltet. Als Nachfolgeveranstaltung von „Handel, Handwerk und Gewerbe“ hat sich das Format als beliebtes Familienfest in Bochum-Linden etabliert. Dazu gehört auch ein verkaufsoffener Sonntag am 10. September, die Geschäfte haben in der Zeit von 13 bis um 18 Uhr geöffnet.

Neben dem bekannten Kunsthandwerker- und Flohmarkt wird es unter dem Motto „Pflanzen für Alle“ außerdem an beiden Tagen einen großen Pflanzenverkauf auf dem oberen Wilhelm-Hopmann-Platz geben.

Das Programm lädt zum gemütlichen Besuch und zum Bummeln ein. An beiden Tagen gibt von 12 bis 18 Uhr einen Kunsthandwerker-Markt, für den Thomas Hofmann zuständig ist. Zur gleichen Zeit findet ein Trödelmarkt (zwischen ev. Kirche und Marktplatz) statt, für den es noch einige freie Plätze gibt; Anmeldungen nimmt Conny Hoffmann zeitnah entgegen: Tel. 0176 20 77 83 78 oder contschi@web.de. Beide Märkte gibt es am 9. und am 10. September.

Vereine machen in Linden auch mit

Auch die vielen lokalen Initiativen und Vereine dürfen bei dem Familienfest natürlich nicht fehlen. Sie werden sich am Sonntag präsentieren. Der Umzug der Ruhrlandbühne startet am Sonntag um 14.30 Uhr von der Timmer Schule zum Marktplatz. „Die Vereine, Händler und Handwerksbetriebe freuen sich auf nette Gespräche und möglichst viele Besucher“, so Conny Hoffmann.

Außerdem findet ein Nachhaltigkeits-Markt im Rahmen der Lindener Meile statt. Vor Ort sind Anbieter, die aus alten, reparaturbedürftigen Utensilien Neues zaubern und altgediente Dinge wieder tüchtig aufmöbeln zwischen 12 und 18 am Samstag und Sonntag. Und es gibt natürlich auch erneut Angebote für die kleineren Besucher. Die evangelische Kirche bietet am Sonntag auf dem Kirchplatz ebenfalls ein buntes Programm.

Abwechslungsreiches Bühnenprogramm

Was die Besucher erneut in den Bann ziehen soll, ist das abwechslungsreiche Bühnenprogramm. Am Samstag legt DJammeh auf der großen Bühne auf, am Sonntag steht das Blasorchester der Musikschule von 16 bis 17 Uhr auf dem Programm, und von 18 bis 19 Uhr steht die „Meilen-Ikone“ Esther Münch alias Putzfrau Waltraut „Walli“ Ehlert mit ihren lockeren Sprüchen aus ihrem Programm „Ich glaub nich“ auf der Bühne. Für Essen und Getränke ist natürlich ebenfalls gesorgt. Einige Straßensperrungen sind wieder temporär nötig.

