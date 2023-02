Bochum-Linden: Stadtwerke-Baustelle sorgt für Umleitungen

Linden. Eine Baustelle in Bochum-Linden wird ab Dienstag, 21. Februar, für Umleitungen sorgen. Die Stadtwerke Bochum verstärken dort ihr Stromnetz.

Eine Baustelle der Stadtwerke Bochum wird ab Dienstag, 21. Februar, in Linden an der Dr.-C.-Otto-Straße für Sperrungen sorgen. Die Dr.-C.-Otto-Straße wird in Höhe des Kreuzungsbereichs Lewackerstraße zur Einbahnstraße und ist nur noch in Fahrtrichtung Linden freigegeben, so heißt es von den Stadtwerken. In Fahrtrichtung Dahlhausen ist die Dr.-C.-Otto-Straße etwa bis Höhe der Grundschule befahrbar.

Eine Umleitung ist großräumig über die Hasenwinkeler Straße und Am Sattelgut ausgeschildert. Die Straßenbahn ist von der Einbahnstraßenregelung nicht betroffen. Die Stadtwerke möchten mit den Arbeiten das Niederspannungsnetz in Linden verstärken. Sie planen für die Arbeiten sechs Wochen ein und bitten Anwohnerinnen und Anwohner im Verständnis. Mehr Informationen: www.stadtwerke-bochum.de/baustellen

