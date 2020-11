Bochum: Licht an, Licht aus – das gab’s noch nie im Varieté

Bochum. Licht an, Licht aus: Das Bochumer Varieté et cetera ist seit der umjubelten Premiere der Winter-Show geschlossen. Es gibt Tränen – und Hoffnung.

Das hat es in der mehr als 25-jährigen Geschichte des Varietés et cetera noch nie gegeben: Der Premiere folgt der Lockdown – und die Hoffnung, dass die Lichter an der Herner Straße bald wieder angehen dürfen.

„Hurra, wir lachen noch!“, heißt die Winterstaffel, mit der das Bochumer Varieté so große Erwartungen verknüpft hatte. Die Herbst-Show „Ganz schön magisch“ war im September und Oktober unter Corona-Bedingungen planmäßig und mit stetig steigender Resonanz über die Bühne gegangen; trotz der Halbierung der Besucherzahl von 300 auf 150, trotz der Verkürzung der Vorstellungen auf 90 Minuten, trotz weiterer umfassender Hygiene-Maßnahmen. Das weckte bei den Geschäftsführern Silvia und Ronny Cabello und ihrem Team die Zuversicht, die Pandemie trotz massiver Einbußen zu überstehen.

Varieté in Bochum: Tränen nach der Premiere

Doch mit Hurra und Lachen war es zum Auftakt der Winterstaffel schnell vorbei. Der neuerliche Lockdown bereitete der Revue Anfang November ein jähes vorläufiges Ende. Zwei Monate nach dem Neustart muss der Spielbetrieb erneut ruhen. „Wir haben alles getan, was in unserer Macht steht. Dennoch müssen wir wieder schließen, so bitter das für unsere Mitarbeiter, die Künstler und uns auch ist“, sagte Ronny Cabello mit tränenerstickter Stimme nach der Premiere.

Die erntete bei den Besuchern rauschenden Beifall. Einmal mehr ist es Haus-und-Hof-Regisseur Sammy Tavalis gelungen, einen kurzweiligen Mix aus Artistik, Comedy und Musik zusammenzustellen.

Steppende Zwillinge sind die Stars der neuen Show

Die Show kommt im Stil der goldenen 20er Jahre daher. Chantall als gülden glitzernde Femme Fatale aus Berlin und Markus Schimpp als Conferencier alter Schule führen durch ein Programm, das mit Takt und Tempo überzeugt. Nikita Boutorine balanciert auf einer freistehenden Leiter. Viktoriia wirbelt an den Strapaten durch die Luft und verschmilzt mit ihrem Partner Dmytro als Duo „Heart’s Desire“ an der Pole-Stange zu einem leidenschaftlich-kraftvollen Liebespaar. Alex und Liza, seit dem ersten Lockdown im Frühjahr in Bochum gestrandet, beweisen zum nunmehr dritten Mal ihr herausragendes akrobatisches Können.

Für den Höhepunkt indes sorgen Roman und Slava. Die Zwillinge aus Bochums ukrainischer Partnerstadt Donezk sind Meister des synchronen Stepptanzes und gehören zum Artistenstamm der weltberühmten Pariser Revuetheater Moulin Rouge und Crazy Horse. Wie schon im Frühjahr 2019 setzen sie das Glanzlicht in Riemke.

Fortsetzung spätestens im Januar geplant

Im Dezember, spätestens im Januar, so hofft man im et cetera, soll die Winterstaffel fortgeführt werden. Sie dauert bis zum 28. Februar 2021. Chantall spricht für alle Künstler und Kunstschaffenden in diesen dunklen Zeiten: „Wenn wir zusammenstehen, werden wir wieder goldene 20er Jahre erleben!“

