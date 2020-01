Theodor Fontane (1819-1898). An den Schriftsteller erinnert eine Lesung in Bochum.

Bochum. Theodor Fontane war ein weit gereister Mann. Eine Lesung bei Buch Janssen in Bochum erzählt von der Fahrt des Schriftstellers nach Italien.

Bochum: Lesung geht mit Theodor Fontane auf Reisen

Zur Autorenlesung mit Dieter Richter lädt die Buchhandlung Janssen nach Bochum ein. „Fontane in Italien“ ist der Titel des Abends, der sich dem bekannten Dichter widmet.

Einen „Nordlandsmenschen“ hat Theodor Fontane sich selbst genannt, doch die Grand Tour durch Italien ließ er sich nicht entgehen: Vom Anhalter Bahnhof in Berlin reiste er 1874 per Eisenbahn und mit seiner Frau Emilie nach Verona, Venedig, Florenz, Rom und Neapel. Er genoss die Annehmlichkeiten des modernen Reisens inklusive reduziertem Rundreisebillett, Baedeker-Fremdenführer, Gepäckträger, Grand Hotel und Absinth im Café. In Notizbüchern und Briefen hielt er seine Beobachtungen fest, die Sehenswürdigkeiten in den Museen und die flüchtigen Begegnungen mit Menschen.

Dieter Richter folgt in seinem Buch Fontanes Spuren sichtlich vergnügt und kenntnisreich. Auf den noch nicht ausgetretenen Touristenpfaden entdeckt er bisher unbekannte Verbindungen zwischen Werk und Leben.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Deutsch-Italienischen Gesellschaft „Cicuit“.

Freitag, 24. Januar, 19.30 Uhr, Buchhandlung Janssen, Brüderstraße 3, Eintritt: 6/erm. 4 Euro

