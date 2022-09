Bochum: Lesen im Herbst - das bieten Bochums Büchereien

In diesem Herbst gibt es wieder ein abwechslungsreiches Programm in den Bochumer Büchereien. Autor und Musiker Peter Reidegeld (links) ist auch wieder mit dabei.

Bochum. Wer für den Herbst noch literarische Unterhaltung sucht, sollte das Programm der Bochumer Büchereien beachten. Am Donnerstag wurde es vorgestellt.

Wenn die Tage wieder kürzer und dunkler werden, wenn es draußen nass und kalt wird – dann steht der Herbst vor der Tür. Die beste Zeit, um sich auf dem Sofa in eine warme Decke zu hüllen und ein gutes Buch zu lesen. Doch literarische Unterhaltung gibt’s nicht nur Zuhause. Beim „Literarischen Herbst“ der Stadtbüchereien gibt es diverse Veranstaltungen. Das ist an den einzelnen Standorten geplant:

Langendreer: Mit Schauspieler Hansa Czypionka ins Gespräch kommen

Hansa Czypionka liest moderne Märchen des Autors Jakob Arjouni und erzählt aus seiner Schauspielkarriere. Die Besucher sollen mit dem in Bochum aufgewachsenen Schauspieler „in den Dialog kommen“, wünscht sich Brigitte Bablich, Vorsitzende des Fördervereins „Langendreer liest“ und Sprecherin von „Bhoch4“ (Bündnis Bochumer Büchereibenutzer). Die Lesung findet am Mittwoch, 28. September, um 18.30 Uhr in der Stadtbücherei Langendreer statt. Adresse: Unterstr. 71, 44892 Bochum.

Wiemelhausen: Blues-Klänge vor Ruhrgebietskulisse

In der Familienbibliothek Wiemelhausen ist Autor und Musiker Peter Reidegeld zu Gast. Am Donnerstag, 29. September, liest der gebürtige Gelsenkirchener aus seinem zweiten Kriminalroman „Emscher Boogie“: Sein Protagonist, ein Privatdetektiv und Blues-Bassist, ermittelt in einem Verbrechen, das während der Fußball-WM 2006 im Ruhrgebiet geschehen ist. Passend dazu gibt es Blues-Musik. Adresse: Markstr. 292, 44801 Bochum.

Linden: „Literarische Wundertüten“ auf dem Bücherflohmarkt

In der Bücherei Linden konnten in diesem Jahr noch gar keine Veranstaltungen stattfinden. Ulrich Backhaus vom Förderverein „Lesbar“ möchte die Bücherei mit einem Flohmarkt wieder zu einem Treffpunkt für die Menschen im Stadtteil machen. Dafür sind am Freitag, 7. Oktober, ab 19 Uhr mehrere Verkaufsaktionen geplant. Die Bücher wurden dem Förderverein gespendet und werden nun zu einem kleinen Preis verkauft. Adresse: Hattinger Str. 804-806, 44879 Bochum.

Die Büchereien freuen sich auf viele Besucher - so wie hier bei einer früheren Auflage des „Literarischen Herbstes“ in der Bücherei in Linden. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Querenburg: Geschichten einer Generation

Am Donnerstag, 3. November, um 19 Uhr stellt das „Schreibquintett Bochum“ seine „Lebenslinien und Alltagsgeschichten“ vor. Die Schreibwerkstatt in der Bücherei im Uni-Center ist ein Angebot für Seniorinnen und Senioren. Bei musikalischer Begleitung lesen sie aus ihren eigenen, teils autobiografischen Texten. Diese reichen von kleinen Anekdoten bis zu historischen Berichten über Krieg und Vertreibung. Der Abend wird vom Förderverein „Freundeskreis der Bücherei Querenburg“ organisiert. Adresse: Querenburger Höhe 270 (Uni-Center), 44801 Bochum.

Gerthe: Bücherei lädt zur „Wein- und Kriminacht“

In Gerthe liest Arne Dessaul am 18. November um 19 Uhr aus seinem neuen Bochum-Krimi „Sein letzter Witz“. Dazu schenkt der Förderverein „Erlesen“ Wein aus - wie der Name der Veranstaltung es bereits verspricht. Der Angestellte der Ruhr-Universität hat bereits mehrfach in Bochumer Büchereien gelesen. „Der Bezug zu Bochum und dem Ruhrgebiet kommt beim Publikum gut an“, erzählt Lukas Trenck, Zweigstellenleiter in Gerthe. Adresse: Heinrichstr. 4 (Schulzentrum Nord), 44805 Bochum.

In der Bücherei in Wattenscheid kann in diesem Jahr aus Personalgründen keine Veranstaltung stattfinden.

Der Eintritt ist frei Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen kostenlos. Gegen eine kleine Spende werden Getränke und Snacks angeboten. Es gilt die Maskenpflicht. Am Platz darf die Maske abgenommen werden. Anmeldungen sind für alle Veranstaltungen erwünscht und können per Telefon oder E-Mail bei der jeweiligen Bücherei vorgenommen werden. In Gerthe und Wiemelhausen ist eine vorherige Anmeldung unbedingt erforderlich.

Vor zehn Jahren schlossen sich die Fördervereine der Büchereien zum „Bündnis Bochumer Büchereibenutzer“ zusammen. Seitdem tauschen sie sich regelmäßig aus und planen gemeinsame Veranstaltungsreihen wie den „Literarischen Herbst“.

Der „Aderlass“ der Büchereien sei in der Corona-Zeit deutlich spürbar gewesen, berichtet Lutz Gollnick vom Förderverein „Bücherwurm Wiemelhausen“. Die Ausleihzahlen seien gesunken. Um so wichtiger sei es daher für die Büchereien, im „Literarischen Herbst wieder Präsenz zu zeigen“.

