Bochum: Lehrerverband lehnt Gründung neuer Gesamtschulen ab

Fünf Gesamtschulen gibt es mittlerweile in Bochum; darunter ist die Erich-Kästner-Gesamtschule

Bochum. In Bochum fehlen Plätze an Gesamtschulen. Die Gewerkschaft schlägt die Gründung einer neuen Schule vor. Der Philologenverband hält das für falsch.

Die Anmeldezahlen für die weiterführende Schule haben erneut eine Debatte über die Kapazitäten in den Bochumer Gesamtschulen entfacht.

Kritik übt dabei der Bezirksvorsitzende des NRW-Philologenverbandes, Paul Reiter, an der Forderung, eine oder gar zwei weitere Gesamtschulen – mglw. zu Lasten eines Gymnasiums – zu gründen. Das hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) vorgeschlagen.

Nicht ausgeschöpfte Kapazitäten

„Es wäre ein fatales Signal, wenn nun wieder mindestens ein Gymnasium in Bochum zerschlagen würde; und dies in einer Stadt, die sich als Universitäts-, Wissenschafts- und Hightech-Standort immer mehr profiliert und daher die gymnasiale Landschaft pflegen sollte“, so Reiter.

Die Gymnasien mit konstant mehr als 40 Prozent Zuspruch in der Eltern- Schülerschaft hätten sich als sehr dynamische, moderne und leistungsbewusste Schulform behauptet. Der Bochumer verweist zudem auf die nicht ausgeschöpften Kapazitäten der neuen Gesamtschule-Mitte.