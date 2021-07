Bochum. Ein Spaziergänger hat am Samstag einen Pkw in der Ruhr entdeckt. Die Feuerwehr war darauf mit Tauchern im Einsatz, um nach Personen zu suchen.

Einsatzkräfte haben mitten in der Ruhr bei Bochum ein leeres Auto entdeckt. Ein Spaziergänger habe sich am Morgen mit einem Hinweis gemeldet, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Sofort sei Alarm gegeben worden - fraglich war zunächst, ob sich nicht doch Menschen in dem Fahrzeug befinden könnten. Über 100 Einsatzkräfte aus Witten, Hattingen und Bochum waren im Einsatz.

Bochum: Leeres Auto in Ruhr gefunden - Taucher im Einsatz

Das Auto sei dann „mittig in der Ruhr“ entdeckt worden. Taucher hätten schließlich feststellen können, dass keine Personen im Fahrzeug waren. Auch Betriebsstoffe sind nach Angabe der Feuerwehr nicht ausgelaufen.

Die Polizei kläre nun, ob das Auto im Zuge des verheerenden Tiefdruckgebiets „Bernd“, das für heftige Regenfälle und Überflutungen gesorgt hatte, angeschwemmt worden war, so die Feuerwehr. „Ein unmittelbar vorausgegangener Verkehrsunfall konnte nach erfolgter Lagefeststellung ausgeschlossen werden“, teilt die Feuerwehr mit.

Für die Bergung des Fahrzeugs ist die Bezirksregierung zuständig. Am Nachmittag lag der Wagen noch in der Ruhr. (dpa/ck)

