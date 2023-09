Bochum: LEA nutzt jetzt Flüchtlings-Unterkunft in Höntrop

Bochum. Die Bochumer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) nutzt Unterkunft „Auf dem Esch“. Später sollen dort bis zu 300 Flüchtlinge untergebracht werden.

Seit Freitag (15. September) wird die ursprünglich von der Stadt Bochum vorbereitete und nun vom Land NRW angemietete Flüchtlingsunterkunft „Auf dem Esch“ als Erweiterung der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) genutzt. Zunächst werden dort etwa 200 Personen bis zu Ihrer Registrierung und erkennungsdienstlichen Behandlung für wenige Tage untergebracht, bevor sie in weitere Landesunterkünfte weitergeleitet werden. Dies teilt die Bezirksregierung in Arnsberg mit.

Um die Abläufe in der LEA am Gersteinring für die Flüchtlinge und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut organisieren zu können, sei unter Umständen eine Zwischenübernachtung erforderlich. Denn fast täglich melden sich dort Flüchtlinge an, um sich registrieren zu lassen und später einen Asylantrag zu stellen.

Kapazität wird auf 300 Personen erweitert

Später soll die Unterbringungskapazität „Auf dem Esch“ auf 300 Personen erweitert werden. In der Folgezeit soll die Anlage dann als Notunterkunft genutzt werden. Notunterkünfte sind ein wichtiger Bestandteil in Nordrhein-Westfalen, um eine geregelte Zuweisung in die Kommunen sicherzustellen, in der geflüchtete Familien für maximal sechs Monate aufgenommen werden. Schon zwischen 2016 und 2017 waren in Höntrop Flüchtlinge untergebracht.

Es gibt dort auch Freizeit- und Sportangebote

Neben der reinen Unterbringung werden Freizeit- und Sportangebote unterbreitet. Vor dem Hintergrund der angestrebten kurzen Unterbringungszeit, sieht die Konzeption vor, Kita- oder Schulplätze erst nach Verlassen der Notunterkunft und mit Zuweisung in die Kommunen, vorzuhalten. Für die Nutzung als Notunterkunft ist eine Erweiterung um einen doppelstöckigen Containerblock notwendig, wodurch pro Etage jeweils 120 Quadratmeter Fläche geschaffen werden. In diesen Räumlichkeiten sollen die zwingend erforderlichen zusätzlichen Büros (Registrierung, Infopoint) und Betreuungsräume (z.B. Freizeit- und Sprachunterrichtsräume) untergebracht werden.

