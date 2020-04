Der Lauf „Aktiv gegen Brustkrebs" gehört seit Jahren zum Bochumer Frühling – unser Bild zeigt Läufer im Jahr 2019. Wegen der Corona-Pandemie fällt die Veranstaltung in diesem Jahr aber aus.

Corona Bochum: Lauf „Aktiv gegen Brustkrebs“ an Muttertag fällt aus

Bochum. Coronavirus: Auch der für den 10. Mai geplante Lauf „Aktiv gegen Brustkrebs“ fällt aus. Die Veranstalter bieten eine digitale Alternative an.

Der für Muttertag geplante 10. Lauf „Aktiv gegen Brustkrebs - Bochum läuft“ ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt und auf 2021 verschoben worden. Die Veranstalter, die Vereine Aktiv gegen Brustkrebs und VfL Bochum 1848 Leichtathletik sowie das Brustzentrum Augusta laden aber ein zu einer digitalen Alternative, die in den sozialen Medien angeboten wird.

Lauf „Aktiv gegen Brustkrebs“ in Bochum ist abgesagt

Unter dem Motto „Aktiv gegen Brustkrebs - Lache, lebe, laufe. Genau jetzt!“ soll die Botschaft – Bewegung und Sport dienen der Gesundheit – nicht in Vergessenheit geraten. „Senden Sie uns Bilder vom Joggen, Gehen oder Nordic Walken. Schreiben Sie uns, wann und wo die Bilder entstanden sind“, rufen die Veranstalter auf. Gefragt sind Fotos von Einzelpersonen oder von Läufern, die ausreichend Abstand zueinander einhalten. Auch Plakate und Schilder der Solidarität können eingereicht werden.

„Auch wenn wir uns nicht zum Jubiläumslauf im Stadtpark treffen können, so werden doch hoffentlich sehr viele Menschen digital mit uns unterwegs sein und zeigen, wie wichtig es ist, zusammenzustehen“, hofft Ariane Kukula-Schmidt, Vorsitzende des Vereins Aktiv gegen Brustkrebs.

Fotos von Läufern sollen auf Facebook geteilt werden

Die eingereichten Fotos und Plakate sollen via Facebook, Instagram und Twitter veröffentlicht werden - „von möglichst vielen virtuellen Läuferinnen und Läufern“, wünschen sich die Organisatoren. Beiträge können ab sofort geschickt werden per E-Mail an kontakt@aktivgegenbrustkrebs.de - Einsender/innen erklären sich mit der Einsendung zugleich mit einer Veröffentlichung einverstanden.

Die Entscheidung zur Absage des 10. Laufs ist den Veranstaltern nicht leicht gefallen, zumal die Vorbereitung schon sehr weit fortgeschritten war. Doch sei nach wie vor die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie seriös nicht einzuschätzen, heißt es.

Veranstalter wollen neuen Termin im Januar 2021 veröffentlichen

Ein neuer Termin für den Jubiläumslauf werde im Januar 2021 bekanntgegeben. „Aktiv gegen Brustkrebs“ hofft, dass auch der Lauf 2021 von allen Sponsoren, Unterstützern und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern begleitet werden wird.

