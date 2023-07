Bochum: Lastwagen kippt um – Fahrer bleibt unverletzt

Bochum. Ein umgekippter Lastwagen musste am Mittwoch in Bochum aufwendig geborgen werden. Der Fahrer hatte die Kontrolle verloren. Er blieb unverletzt.

Ein Lastwagen ist am frühen Mittwochmorgen in Bochum im Bereich Obere Stahlindustrie/Kohlenstraße umgekippt. Nach Angaben der Polizei fuhr der Fahrer gegen 6 Uhr in den dortigen Kreisverkehr und wollte ihn in Richtung Obere Stahlindustrie verlassen.

Aus bislang ungeklärter Ursache habe er in der Kurve die Kontrolle über den Lastwagen verloren. Der Lkw kippte auf die Seite. Der Fahrer konnte trotzdem alleine aussteigen und blieb unverletzt. Die Bergung des Lastwagen dauerte laut Polizei mehrere Stunden. Es gab nur wenig Stau. gegen 11 Uhr waren alle Sperrungen aufgehoben.

