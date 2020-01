Bochum-Langendreer: So war die Vorrunde der Hallenmasters

Es läuft eine der letzten Gruppenpartien. Ordner Yusuf Aldikacti (39) beobachtet auf einer Bank am Spielfeldrand das Geschehen. Rot-Weiß Langendreer steht auf dem Platz. Der Schiedsrichter hat bei den Rot-Weißen keinen leichten Stand – Trainer und Fans zweifeln jede seiner Entscheidungen an. Aldikacti muss die Gemüter beruhigen. Der 39-Jährige kennt das Gefühl, wenn auf dem Spielfeld alles gegen das eigene Team zu laufen scheint.

Eigentlich ist Aldikacti Trainer des ESV Langendreer-West, Ausrichter des Vorrundenturniers der Hallenfußballstadtmeisterschaften, das am Samstag in der Sporthalle Dördelstraße stattfindet. Doch immer wenn ihn seine Mannschaft gerade nicht braucht, streift er sich das neonfarbene Ordnerleibchen über. „Der ESV ist ein kleiner Verein. Hier läuft alles sehr familiär. Deshalb helfe ich gerne als Ordner aus, wenn unsere Mannschaft nicht spielt“, berichtete er.

Vorrunde der Bochumer Stadtmeisterschaften im Osten: 300 Zuschauer

Je näher die Endspiele rücken, umso mehr heizt sich die Stimmung auf – gut zu sehen, auf dem Feld und unter den rund 300 Zuschauern in der Sporthalle. Die Teams, Trainer und Fans kennen sich gut untereinander. Jeder Verein möchte den Titel im Bochumer Osten holen. Nur wenige Meter trennen die Fans von den Akteuren auf dem Spielfeld. Kurze Gesänge, Zwischenrufe und Anfeuerungen sorgen für eine entsprechende Lautstärke in der Halle.

Ganz nah am Geschehen: Die rund 300 Turnierzuschauer in der Sporthalle an der Dördelstraße. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

„Es ist schön laut. So lange keine Beleidigungen fallen, ist alles in Ordnung. Genauso soll es bei einem Hallenturnier sein“, sagt ein lächelnder Aldikacti, der zu einem Team aus 15 ehrenamtlichen Helfern gehört. Neben Vereinsmitgliedern hat Turnierleiterin Jennifer Braun auch Familienangehörige zum Verkauf von Eintrittskarten, Getränken und Würstchen mobilisiert. „Beim Einkauf haben wir uns an den Zahlen der letzten Jahre orientiert“, so Braun. Mehr als 300 Würstchen sind jedoch schon vor Ende des ersten Turniertages verkauft, sodass kurzfristig Nachschub geordert werden musste.

„Gute Entscheidung, das Turnier wieder hierhin zu holen“

„Die Verkaufszahlen zeigen, dass die Veranstaltung sehr gut angenommen wird. Es war eine gute Entscheidung, das Turnier vom Lohring wieder hierhin zu holen“, bilanziert die Turnierleiterin. Zusammen mit der Lokalpolitik um Bezirksbürgermeistern Andrea Busche hatten sich die Vereine für eine Rückkehr des Turniers nach Langendreer eingesetzt. Busche ließ es sich deshalb nicht nehmen, die Veranstaltung am zu eröffnen.

Bochum Mobile Tribüne Damit das Vorrundenturnier der Hallenstadtmeisterschaft im Bezirk Ost in der Sporthalle an der Dördelstraße stattfinden konnte, musste in der Halle eine mobile Tribüne aufgebaut werden. Bereits am Freitag, einen Tag vor dem Start, musste eine Firma aus Karlsruhe zum Aufbau anreisen. Eine dauerhafte Installation ist nicht möglich, da sonst die Trennwand nicht heruntergefahren werden kann. Rund 300 Zuschauer fanden auf den Rängen Platz.

Auch André Böhm, Trainer des Turniersiegers TuS Kaltehardt, ist froh über die Entscheidung der Politik. Mit 4:3 sichert sich seine Mannschaft gegen SuS Wilhelmshöhe am Ende den Tagessieg. Der Trainer lobt die Verantwortlichen des ESV Langendreers: „Es ist schön, wieder in der Halle an der Dördelstraße zu spielen. Ich finde es gut, dass die Zuschauer so nah dran sind. Außerdem ist es bewundernswert, dass ein kleiner Verein wie der ESV so eine Veranstaltung ausrichtet.“

