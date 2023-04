Bochum läuft „Aktiv gegen Brustkrebs“: Alle Infos zum Lauf

Bochum. Schon zum elften Mal findet in diesem Juni der Solidaritätslauf von „Aktiv gegen Brustkrebs“ in Bochum statt. Es gibt eine interessante Neuheit.

Der Solidaritätslauf der Vereine „Aktiv gegen Brustkrebs“ und VfL Bochum 1848 Leichtathletik findet in diesem Jahr erneut statt. Bereits zum elften Mal sollen am Sonntag, 11. Juni, zahlreiche Läuferinnen und Läufer im Stadtpark an den Start gehen. Die WAZ Bochum ist erneut Medienpartner, die Schirmherrschaft hat Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) übernommen. In diesem Jahr gibt es eine interessante Neuheit.

Es handelt sich um den sogenannten „Teddy Run“ für sechs- bis zehnjährige Kinder. Er wird zugunsten des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Löwenzahn organisiert, für den Spenden gesammelt werden. Die teilnehmenden Kinder laufen 750 Meter und bekommen eine Startnummer, eine Urkunde, Essen und Trinken sowie ein kleines Geschenk.

Ehemaliger VfL-Kapitän nimmt am Lauf von „Aktiv gegen Brustkrebs“ in Bochum teil

Moderator Felix Groß wird am 11. Juni um 10.15 Uhr die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Besucherinnen und Besucher begrüßen – unter ihnen auch Marcel Maltritz, ehemaliger VfL-Spieler und -Mannschaftskapitän. Nach dem „Teddy Run“ um 10.45 gehen um 11.30 Uhr die Walkerinnen und Walker über 2,5 Kilometer an den Start. Um 12.30 Uhr folgen die Läuferinnen und Läufer über fünf Kilometer.

Der Solidaritätslauf soll die besondere Bedeutung von Sport und Bewegung für die Gesundheit allgemein sowie für die Vorbeugung und Verbesserung der Prognose bei Brustkrebs hervorheben. „Deshalb geht es nicht um Zeiten und Platzierungen, sondern ums Mitmachen“, rufen die Veranstalter zur Teilnahme auf. Der Erlös kommt der Arbeit des Vereins „Aktiv gegen Brustkrebs“ zugute.

Das Startgeld beträgt für Laufen und Walken jeweils 15 Euro, für Sechs- bis 16-Jährige sind es 7,50 Euro. Die Teilnahme am „Teddy Run“ kostet 2 Euro. Online-Anmeldeschluss ist am 6. Juni.

Anmeldungen und Infos unter www.aktivgegenbrustkrebs.de.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum