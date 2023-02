Das Baumaterial ist teilweise schon da. Auf Laerholzstraße in Bochum wird jetzt die Geschwindigkeit gedämpft.

Baustelle Bochum: Laerholzstraße in Querenburg wird verkehrsberuhigt

Bochum-Querenburg. Auf der Laerholzstraße in Bochum werden „Berliner Kissen“ eingebaut. Das soll den Verkehr beruhigen. Die Baustelle dauert einige Wochen.

Die Laerholzstraße in Bochum-Querenburg ist vorläufig für den Durchgangssverkehr gesperrt. Am Straßenrand stehen viele Halteverbotsschilder, die schon ab dem 20. Februar gelten. Die Stadt wird auf der Fahrbahn den Verkehr beruhigen und baut deshalb dort so genannte Berliner Kissen – kleine Huckel oder Aufpflasterungen, die zum langsamen Fahren zwingen.

Insgesamt, sagt der städtische Baustellen-Manager Christoph Funder, werden es zwölf Kissen sein, jeweils mit Abmessungen von 2,15 x 1,15 Meter. Bis voraussichtlich 17. März sollen die Bauarbeiten andauern.

Auch Linienbusse der Bogestra werden umgeleitet

Durchfahrt verboten: Die Laerholzstraße in Bochum an der Kreuzung zur Schinkelstraße. Foto: Bernd Kiesewetter

Anwohner können zwar weiterhin zu ihren Häusern, der Durchgangsverkehr, darunter auch Linienbusse, werden aber über die engen Straßen Auf der Papenburg und Heintzmannstraße umgeleitet. Betroffen sind die Bogestra-Linien 339, 356 sowie die Nachtexpresse NE 7 und NE 8.

Nicht alle Anwohner aus dem Wohnviertel fahren mit dem Pkw diese enge Umleitung, sondern weichen lieber auf die Markstraße aus, um zum Beispiel ins Unicenter zu kommen, auch wenn es ein deutlicher Umweg ist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum