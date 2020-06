Bochum: Läden informieren mit Aufklebern über Öffnungszeiten

Aufkleber in drei verschiedenen Farben informieren in der Bochumer Innenstadt über die Öffnungszeiten der teilnehmenden Geschäfte.

Bochum Mit Aufklebern informieren Geschäfte in der Bochumer City jetzt über ihre Öffnungszeiten. Drei Farben stehen zur Wahl. 115 Geschäfte machen mit.

In der Bochumer Innenstadt ist jetzt an farbigen Aufklebern zu erkennen, welche Öffnungszeiten die Geschäfte haben. Cyan, grün und gelb: Drei Sticker stehen zur Auswahl.

Der Einzelhandel ist von der Corona-Krise massiv betroffen. Nach dem Neustart im Mai sei es nun wichtig, dass die Kunden nicht auch noch durch die vielfach unterschiedlichen Öffnungszeiten verunsichert werden, meint die Bochum Marketing GmbH.

115 Geschäfte machen mit

Gemeinsam mit der Initiative Bochumer City (IBO) wurde ein Farbsystem entwickelt, das schnell und übersichtlich anzeigen soll, zu welchen Zeiten eingekauft werden kann. "Mehr als 115 Geschäfte haben dafür einen Sticker an ihrem Ladenlokal angebracht", berichten die Stadtwerber.

Es gibt drei Varianten:

Läden mit einem Sticker in Cyan haben unter der Woche von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Abweichen kann der Montag als freier Tag und eine Pause von 14 bis 15 Uhr.

In Geschäften mit grünem Aufkleber kann wochentags von 10 bis 19 Uhr eingekauft werden und am Samstag von 10 bis 18 Uhr.

Läden mit gelbem Sticker haben am längsten geöffnet: montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr.

Infos auch im Internet

Damit Kunden ihren Einkauf schon zu Hause planen können, ist die Einteilung der Geschäfte auch online auf www.wirbleibenbochumtreu.de abzurufen.

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann kurzfristig Sticker erhalten. Infos per E-Mail an kaspari@bochum-marketing.de.