Bochum: Ladendiebin schlägt Detektiv mit Schlüsselbund

Bochum. Als ein Detektiv in Bochum-Westenfeld eine Ladendiebin an der Flucht hindern wollte, schlug sie mit einem dicken Schlüsselbund auf ihn ein.

Nach einem Ladendiebstahl in Bochum-Westenfeld am Samstagvormittag, 14. März, hat die Täterin einen Kaufhausdetektiv mit einem Schlüsselbund geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Detektiv aus Herten gegen 10 Uhr über die Überwachungskameras des Supermarkts an der Westenfelder Straße 202 beobachtet, wie eine Frau aus Bochum Lebensmittel in ihre Handtasche steckte.

Als er sie hinter dem Kassenbereich aufforderte, ihre Tasche zu öffnen, begann die Frau nach Angaben der Polizei laut zu fluchen und versuchte, zu flüchten. Wie es in der Mitteilung heißt, hat der Detektiv nach der Handtasche gegriffen, woraufhin die 67-Jährige mit einem dicken Schlüsselbund mehrfach auf seine Hand schlug.

Detektiv begab sich selbstständig in Behandlung

Demnach hielt der Detektiv die 67-Jährige bis zum Eintreffen der Beamten fest. Er trug Verletzungen an der Hand davon und begab sich später selbstständig in Behandlung. Laut Polizei erwartet die 67-Jährige jetzt eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls.

