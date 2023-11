Bochum: Kupferdiebe machen reichlich Beute in einem Walzwerk

Bochum. Unbekannte Diebe haben aus einer Werkstatt in Bochum eine größere Menge Kupfer erbeutet. Für den Abtransport nutzen sie wohl ein Fahrzeug.

Unbekannte Diebe sind in ein Walzwerk an der Straße „Obere Stahlindustrie 4“ in Bochum eingebrochen und haben in einer Werkstatt eine größere Menge Kupfer gemacht. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen Freitag und Montag (3. bis 6. November).

Täter haben für den Abtransport der Beute wohl ein Fahrzeug benutzt

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter für den Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben. Das Kriminalkommissariat bittet unter 0234 909 8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

