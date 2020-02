Bochum: Kunstraum Prärie zeigt Arbeiten von Hannah Kümper

Die Solo-Ausstellung „Exploration“ mit Arbeiten von Hannah Kümper zeigt der Projektraum „Prärie“, Gilsingstraße 2, in Bochum.

Die „Prärie“ ist ein noch junges Kreativ-Projekt, erst im August wurde die Galerie im Ehrenfeld eröffnet. Awa Winkel und das Team um das Kollektiv „Infantilerie“ bieten damit einen Raum für junge Künstlerinnen und Künstler. „Prärie“ steht für das Offene, Unbekannte – für einen Open Space aus allen kreativen Richtungen.

Hannah Kümper (*1996) ist eine multidisziplinäre Künstlerin und Mitbegründerin des „Infantilerie“-Kollektivs. Sie arbeitet als Texterin, Tänzerin, Musikerin und bildende Künstlerin. Die Ausstellung „Exploration“ umfasst eine Kollektion verschiedener Werke, die im Herbst 2019 in Leipzig entstanden sind. Darin treffen Beobachtungen äußerer und innerer Prozesse aufeinander, auch die Frage danach, wie sie sich bedingen, spielt eine Rolle.

Ihr Solo in der „Prärie“ möchte Kümper nutzen, um in einen Austausch zu kommen, Impulse zu sammeln und sich mit anderen jungen Künstler/innen zu vernetzen.

Entdeckung des Äußeren und des Inneren

Generell versteht Hannah Kümper ihre Kunst als die Dokumentation innerer Bewegungen. In manchen Arbeiten setzt sie ich mit dem Körper – ihrem Körper – auseinander. Was bedeutet es, ein Leib zu sein? In welcher Beziehung steht das Individuum zum Körper? In welcher Beziehung steht dieser individuelle Körper zu anderen? Kümpers Arbeiten laden zur eigenen Exploration des Äußeren und Inneren ein.

Vernissage und Öffnungszeiten

Vernissage: Samstag, 15. Februar, ab 17 Uhr. Öffnungszeiten der Ausstellung: werktags (außer Do.) von 15 bis 19 Uhr, Sa. und So. von 12 bis 16 Uhr.

Mehr Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier