Bochum: Kulturhaus Thealozzi lädt zur Literaturnacht ein

Zur nächsten Ausgabe der Literaturnacht „Idiotenaquarium“ lädt das Thealozzi ein. Am Freitag, 14. Februar, verwandelt sich das Kulturhaus in Bochum wieder einmal in ein besonderes „Schwimmgefäß“, in dem sich belesene Bewohner tummeln.

In Bochum wird das Thema „Lächeln“ aufgerufen

Ab 19.30 Uhr dreht sich unter dem Motto „Das Lächeln – Die Signatur der Zuversicht“ alles um die zarte, mimische Gefühlsäußerung. Mal verspielt-unterhaltsame, mal tiefgründig, immer aber poetisch wird die mimische Ausdrucksform des Lächelns in Wort, Klang und Farbe durchleuchtet.

Die Thealozzi-Crew um Giampiero Piria, den Organisator des Abends, sowie Andrea Homersen und Thos Renneberg bietet allerlei Gäste auf; darunter Crischa Hardt, Klaus Thiel-Klenner, Merlin Kirchner, Klaus Märkert, Tigerjunge und Thorsten Trelenberg. Die Autoren, Schauspieler und Musiker spielen, lesen und tanzen an ungewöhnlichen Orten im ganzen Haus.

Am Ende kürt das Publikum den Preisträger des extra für diesen Abend ins Leben gerufenen Literaturpreises, des „Vollidioten“.

Info & Termin

14.2., 19.30, Kulturhaus Thealozzi, Pestalozzistraße 23, Eintritt frei

