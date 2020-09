Bochum: Kultur-Reihe wird mit Johann König fortgesetzt

Johann König zählt zu den Comedians, mit denen die neue Reihe „Kultur Raum“ in der Bochumer Jahrhunderthalle am 10. Oktober fortgesetzt wird.

Bochum. Der Auftakt war mäßig. Doch nun wird die Reihe „Kultur Raum“ in Bochum hochkarätig fortgesetzt. Mit dabei: einer der deutschen Top-Comedians.

Enttäuschend war der Auftakt für den „Kultur Raum“ in der Bochumer Jahrhunderthalle. Trotz zugkräftiger Namen wie Esther Münch, Pamela Falcon oder Frank Goosen waren am 18./19. September an zwei Abenden weniger als 100 Besucher in den Westpark gekommen. Das soll sich am Samstag, 10. Oktober, ändern.

Erneut stellt die Bochumer Veranstaltungs-GmbH die Halle 4 samt Technik und Equipment kostenlos zur Verfügung, wenn es ab 19.30 Uhr heißt: „Größen ausse Gegend“. Helmut Sanftenschneider führt als Entertainer und Moderator durch ein hochkarätiges Programm. Stargast ist mit Johann König einer der erfolgreichsten Comedians in Deutschland. Auf der Bühne stehen zudem Fritz Eckenga, Christian Hirdes und die Folkmusiker Die Feuersteins.

„Kultur Raum“ in Bochum: Karten kosten 28 Euro

199 Plätze stehen zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen wird die Bestuhlung auf Zweier- und Vierergruppen aufgeteilt. Karten (28 Euro) gibt es auf www.n8-agentur.de oder www.jahrhunderthalle-bochum.de.

Bei freiem Eintritt wird der „Kultur Raum“ zuvor am 6. Oktober fortgesetzt. Bei der „Bochumer Blues Session“ spielen das Trio „Iron Kid“ sowie Joyce Nuhill & The Six of Eight Band. Beginn ist um 19.30 Uhr.