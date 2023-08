Bochum Kulinarisch: WAZ verlost fünf Genießer-Gutscheine

Bochum. Wenn Bochum Kulinarisch auf den Boulevard zurückkehrt, können fünf WAZ-Leserinnen und -Leser kostenlos tafeln. Wir verlosen Gourmet-Gutscheine.

Geschmorte Ochsenbacken, Tapas-Variationen, Sauerbraten, Saltim Bocca, Ente oder Tintenfisch: Die Tafel bei Bochum Kulinarisch ist reich gedeckt. Fünf WAZ-Leserinnen und -Leser können kostenlos probieren: Wir verlosen Genießer-Gutscheine.

Am Mittwoch, 9. August, kehrt das Gourmet-Fest nach vier Jahren in die Innenstadt zurück. Bis Sonntag (13.) heizen 15 Restaurants in ihren Pagodenzelten auf dem Boulevard die Öfen an. Wieder am Start sind Pablo, Diergardts Kühler Grund, Gasthaus Weiß, Strätlingshof, Livingroom, Franz Ferdinand, Tucholsky, Takeshi, Waldhaus, An der Krüpe und Meistertrunk. Als Gäste wurden die Betriebe Zum Grünen Gaul, Three Sixty, Trattoria Momo und das Parkhotel & Restaurant Herne gewonnen. Hinzu kommt die Bäckerei Löscher mit Kuchen, Waffeln und Heißgetränken.

Bochum Kulinarisch: Gutscheine umfassen fünf 10-Euro-Coupons

Die WAZ und die Interessengemeinschaft Bochum Kulinarisch laden zu einer Gratis-Schlemmerreise ein. Verlost werden fünf Gutscheine. Sie enthalten fünf Coupons im Wert von zehn Euro, die an allen Ständen und an allen fünf Tagen eingelöst werden können.

Wer dabei sein will, kann sich ab sofort auf www.waz.de/kulinarischregistrieren. Das Online-Portal ist bis einschließlich Sonntag, 6. August, geschaltet. Die Gewinner werden im Anschluss benachrichtigt und erhalten ihre Gutscheine rechtzeitig zum Festival-Auftakt.

Halteverbot wird ab Montag eingerichtet

Der Aufbau beginnt am Montag (7.). Ab dann gelten Halteverbote im Veranstaltungsbereich zwischen der Arndtstraße und Grabenstraße. Ab dem 9. August bleibt dieser Bereich auf dem Boulevard komplett gesperrt.

„Die Sperrschranken werden durch Ordner überwacht. Einfahren dürfen nur Lieferfahrzeuge und Anwohnerinnen und Anwohner, die einen privaten Stellplatz haben“, kündigt die Stadt an. Der Radverkehr wird über den Kurt-Schumacher-Platz, die Huestraße, den Dr.-Ruer-Platz und die Grabenstraße umgeleitet.

