Bochum Kulinarisch: Die Innenstadt steht wieder unter Dampf

Am Rathaus kamen die Wirte mit ihren Teams am Mittwochnachmittag zusammen, um gemeinsamen zum Boulevard zu marschieren: „Bochum Kulinarisch“ ist eröffnet.

Bochum. „Bochum Kulinarisch“ ist eröffnet: Nach vier Jahren kehrt das Festival auf den Boulevard zurück. Zum Start gab’s warme Worte – und endlich Sonne!

Nach vier Jahren steht die City wieder unter Dampf: Mit dem traditionellen Umzug der Wirte und ihrer Mitarbeiter wurde am Mittwoch „Bochum Kulinarisch“ eröffnet.

16 Restaurants tischen bis Sonntag in ihren Pagodenzelten auf (täglich ab 12 Uhr). Der Boulevard war bereits am Nachmittag dicht gesäumt. Pünktlich zum Start kehrt der Sommer zurück: „Die Sonne wird auf ,Bochum Kulinarisch’ scheinen“, versprach Oberbürgermeister Thomas Eiskirch, der in seiner Begrüßung den mutigen Wirten und ihren Unterstützern dankte. Sie alle machten „eines der tollsten Feste, die wir in Bochum haben“, endlich wieder möglich.

950 Teilnehmer beim WAZ-Gewinnspiel

Den Stellenwert des Festivals dokumentiert das WAZ-Gewinnspiel. Fünf 50-Euro-Gutscheine wurden von unserer Zeitung verlost. 950 Leser und User beteiligten sich in den vergangenen Tagen an unserer Online-Aktion. Die Gewinner wurden inzwischen informiert. Ihnen und allen Besuchern: Guten Appetit!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum