Bochum: Künstlerbund zeigt Ausstellung mit Fotos und Videos

Bochum. Als „Zukunftsprojekt“ wird der Künstlerbund zwei Jahre von den Stadtwerken Bochum unterstützt. In den Kunstbunker kehrt jetzt viel Leben ein.

Seit etwa einem halben Jahr hat der Bochumer Künstlerbund (BKB) in einem lang verlassenen Weltkriegsbunker an der Baarestraße in Bochum eine neue Heimat gefunden – und den schillernden Ort als „Kunstbunker“ für Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und Nachbarschaftsprojekte neu eröffnet.

Bochumer Künstlerbund eröffnet neue Ausstellung

Dafür wird die umtriebige Vereinigung jetzt unterstützt: Von den Stadtwerken Bochum wird der BKB in den kommenden zwei Jahren als „Zukunftsprojekt“ gesponsert. „Wir freuen uns riesig“, sagt die Vorsitzende Jacqueline Kraemer. „Für die nächsten beiden Jahre ist unsere Arbeit damit gesichert.“

Vier große Ausstellungsblöcke plant der Künstlerbund pro Jahr, Kooperationen mit anderen Kunstvereinigungen in der Umgebung sind ebenfalls geplant. Auch die Nachbarn in Stahlhausen sowie viele andere interessierte Besucher sollen in das pulsierende Leben im Kunstbunker künftig stärker mit eingebunden werden. „Wir sind gut hier angekommen und werden von den Menschen in der Umgebung super angenommen“, erzählt die zweite Vorsitzende Uta Hoffmann. „Da gab es in den letzten Wochen schon ganz wundervolle, rührende Begegnungen und ein großes Sommerfest.“

In einem alten Weltkriegsbunker an der Baarestraße in Stahlhausen hat der Bochumer Künstlerbund seine neue Heimat gefunden. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Zur Eröffnung gibt es ein Konzert auf der Handpan

Auch die neue Ausstellung „Über_Sehen“, die am Freitag, 23. September, um 18 Uhr eröffnet wird, soll von einem unterhaltsamen Rahmenprogramm begleitet werden. Zur Eröffnung gibt der Künstler Tobias Bülow, der die Ausstellung mit sehenswerten Fotografien von Wellen und Meeresrauschen begleitet, ein Konzert auf der Handpan (ein mit den Händen gespieltes Blechinstrument).

Unter dem Titel „Kunst hören!“ ist am Mittwoch, 5. Oktober, um 19 Uhr die Autorin Sarah Meyer Dietrich im Kunstbunker zu Gast, die bekannt wurde für ihren Roman „Ruhrpottkind“. Die Bochumer Musikerin Tia Lou (alias Linda Bockholt) bereichert die Lesung mit Indie-Sounds und Mango-Pop.

Geschichte der „Iphigenie“ wird neu erzählt

Im ersten Stock erwartet die Besucher eine sehenswerte Ausstellung, die von 15 Mitgliedern des Künstlerbundes gestaltet wurde. In jeder Ecke des Bunkers gibt es etwas zu entdecken: darunter Bilder von Rummelplätzen (von Renato Liermann und Felix Freier) und eindrucksvoll verfremdete Fotos von Babette Sponheuer. In einem vierminütigen Video erklärt Jacqueline Kraemer die Geschichte der „Iphigenie“, die bislang nur von Männern wie Euripides und Goethe erzählt wurde. Höchste Zeit, das zu ändern. (sw)

Zu sehen bis 5. November an der Baarestraße 68: Geöffnet Mittwoch von 16 bis 19 Uhr, Samstag von 14 bis 17 Uhr.

