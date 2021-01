Bochum: Küchenchef Geigenmüller verlässt den "Livingroom"

Bochum Er gilt als Bochums bekanntester Koch: Boris Geigenmüller verlässt das Restaurant "Livingroom". Sein Nachfolger bringt beste Referenzen mit.

Wachwechsel im "Livingroom": Nach mehr als sieben Jahren verlässt Boris Geigenmüller das Restaurant an der Luisenstraße. "Mit Sebastian Kwiatkowski haben wir einen erfahrenen Top-Mann als neuen Küchenchef gewonnen", verkünden die Geschäftsführer Seran Bahtijari und Lukas Rüger.

Boris Geigenmüller (37) gilt als einer der bekanntesten und renommiertesten Köche in Bochum und Umgebung. Unter seiner Ägide festigte der "Livingroom" seine Stellung in der Spitzengruppe der heimischen Gastronomie. Und mehr als das: Das "Five" am Hellweg und der "Grüne Gaul" an der Alten Hattinger Straße, die beide zur "Livingroom"-Familie gehören, haben es als erste Lokale in Bochum in die Empfehlungsliste 2021 des Restaurantführers Gault & Millau geschafft.

Neuer Küchenchef arbeitete zuletzt an der Ostsee

Boris Geigenmüller, so heißt es, will zunächst eine berufliche Pause einlegen und sich neu orientieren. Sein Nachfolger Sebastian Kwiatkowski bringt beste Referenzen mit. Der 40-Jährige ist als gebürtiger Oberhausener ein Kind des Ruhrgebiets. Nach seiner Lehre im Casino Zollverein in Essen war er an führenden, mit Sternen versehenen Adressen in ganz Deutschland beschäftigt: vom Landhaus Stricker auf Sylt über das Landhaus Scherrer und das Petit Delice in Hamburg bis zum Königshof in München, wo er zusammen mit dem Witzigmann-Schüler Martin Fauster wirkte.

Zuletzt war Kwiatkowski rechte Hand und Küchenchef von Zwei-Sterne-Koch Dirk Luther im Restaurant „Meierei“ in Glücksburg an der Ostsee. Nun geht es zurück ins Revier.

Aktuell läuft Außer-Haus-Verkauf

Im "Livingroom", im Austausch mit den weiteren Lokalen der Restaurant-Familie, will er sein Credo umsetzen: "Die beste Küche ist auch die einfachste Küche, bei der man die hohe Qualität der ausgesuchten Grundprodukte mit der Qualität eines Teams auf den Punkt und damit auf den Teller bringt."

Das können die Gäste aktuell im Außer-Haus-Verkauf und - so die Hoffnung - alsbald auch wieder im Restaurant ausprobieren.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Bochum verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Mehr Nachrichten aus Bochum gibt es hier.