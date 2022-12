Bochum: Tragödie bei Wohnungsbrand– Haustiere sterben

Bochum-Leithe. Großeinsatz für die Feuerwehr in Bochum. In Leithe brannte eine Küche. Tragisch: Einige Haustiere starben im Feuer. Hilfsaktion gestartet.

Großeinsatz für die Feuerwehr am Samstagabend, 3. Dezember, in Bochum-Leithe. 50 Einsatzkräfte rückten zu einem Küchenbrand an der Bertramstraße 10. Eine Frau kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Tragisch: Einige Haustiere, darunter Hundewelpen, kamen in den Flammen ums Leben.

Bochum: Küchenbrand in Leithe – eine Person ins Krankenhaus

Gegen 19.37 Uhr ging in der Leitstelle der Feuerwehr der Notruf ein: Feuer in Leithe. „Bei Eintreffen der Kollegen waren alle Anwohner des Hauses schon in Sicherheit“, teilt Markus Franke vom Lagedienst mit. Die Polizei war wohl zuerst vor Ort und hatte die Leute rausgeholt. Die Küche brannte laut Feuerwehr im dritten Geschoss des Sechs-Parteien-Hauses „in voller Ausdehnung“. Ursache sei die Fritteuse gewesen. Sicherheitshalber seien auch die Nachbarhäuser evakuiert worden.

In der Brandwohnung waren auch zwei Hunde mit Welpen und mehrere Kaninchen. „Da das Feuer zu diesem Zeitpunkt sich zu sehr in der Brandwohnung ausgebreitet hatte, konnten die Tiere leider nicht gerettet werden“, heißt es von der Feuerwehr.

Auch mit der Drehleiter drang die Feuerwehr Bochum zu dem Küchenbrand im dritten Geschoss dieses Hauses in Leithe vor. Foto: Feuerwehr

Eine Bewohnerin des Hauses wurde durch die Feuerwehr mit einer Fluchthaube über den verrauchten Treppenraum gerettet. Sie musste durch den anwesenden Rettungsdienst versorgt werden und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr Bochum: Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar

Durch mehrere Trupps unter Atemschutz konnte der Brand schnell mit Strahlrohren abgelöscht und eine Ausbreitung verhindert werden. Zum Lokalisieren und Ablöschen der Brandnester setzten die Einsatzkräfte eine Wärmebildkamera ein. Nach dem Ende der Löscharbeiten wurden die Brandwohnung und der Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter belüftet und somit vom giftigen Brandrauch befreit. Durch die Stadtwerke wurde die Gas- und Stromversorgung für das Haus abgeschaltet.

Das Haus ist laut Feuerwehr derzeit nicht bewohnbar, die Bewohner kamen wohl bei Bekannten unter. Um 22.20 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren 71 Einsatzkräfte vor Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheiten Wattenscheid, Nord, Brandwacht sowie der Ausbildungseinheit der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurden. Zur Brandursache und zum entstandenen Brandschaden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Brand in Bochum-Leithe: Freundin startet Hilfsaktion für Familie mit fünf Kindern

Für die Familie aus der Brandwohnung wurde im Freundeskreis sofort eine Hilfsaktion gestartet. Bianca Schmidt, die die betroffene Familie nach eigenen Angaben seit 14 Jahren kennt, sammelt über Facebook alles, was man für den täglichen Bedarf benötigt. Schmidt zufolge hat das Ehepaar fünf Kinder, „zwei Mädchen und drei Jungs, die Jüngste ist erst drei Jahre alt“.

Bianca Schmidt wohnt in der Umgebung und hatte am frühen Abend mitbekommen, dass es in der Nachbarschaft brennt. „Ich bin sofort hingerannt.“ Die Hundemutter habe wohl noch gerettet werden können, sagt sie. Für die anderen Tiere sei jede Hilfe zu spät gekommen. „Das ist so traurig. Aber gut, dass der Familie nichts passiert ist.“

Ihre Tochter gehe auf die selbe Schule wie einige der Kinder ihrer Freundin. „Von daher habe ich jetzt auch über die WhatsApp-Gruppe der Schule um Hilfe gebeten.“ Gesucht würden Kleidung, Schuhe, Schulsachen, Luftmatratzen etc. „Ich bin auch bereit, alles entgegenzunehmen und zu horten. Ich hole Sachen auch ab“, sagt Bianca Schmidt. Kontakt solle man bitte über ihren Namen bei Facebook aufnehmen.

