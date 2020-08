Bochum: Küchenbrand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses

Glimpflich ausgegangen ist dieser Brand in der Küche eines Mehrfamilienhauses in der Bergwerkstraße. Das Feuer brach in der Dachgeschosswohnung aus.

Bochum. Zu einem Küchenbrand musste die Bochumer Feuerwehr am Sonntag (16.) ausrücken. Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen.

Zu einem Küchenbrand kam es am Sonntag (16.) in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bergwerkstraße in Weitmar. Die Feuerwehr wurde gegen 11.10 Uhr zu diesem Einsatz gerufen. Wie die Feuerwehr mitteilt, konnten sämtliche Bewohner bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte das Gebäude selbstständig verlassen. Das Treppenhaus war zu diesem Zeitpunkt nicht verraucht. Verletzt wurde dabei niemand.

Einsatz dauerte rund eine Stunde

Die Brandbekämpfung erfolgte mit einem Strahlrohr. Mit einem Hochleistungslüfter wurde der Brandrauch aus dem Haus geblasen. Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz abgeschlossen werden. Insgesamt waren 48 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen sowie die Löscheinheit Stiepel der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

