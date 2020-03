Bochum: Kripo sucht mit Fotos nach Supermarkt-Räuber

Der Kaufland-Supermarkt in Wattenscheid: Dort, in den Büroräumen, ereignete sich der Überfall.

Bochum/Wattenscheid. Ein bewaffneter Räuber, der einen Supermarkt in Wattenscheid überfallen hatte, wird mit Fotos gesucht. Eventuell hat er weitere Märkte überfallen.

Mit zwei Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem Mann, der den Kaufland-Supermarkt im Gertrudis-Center (Alter Markt) überfallen hatte. Er kommt auch für weitere Straftaten in Frage.

Am Samstag, 29. Februar, gegen 19 Uhr hatte ein Mann in dem Supermarkt eine Kassiererin abgefangen. Laut Polizei ging die 56-Jährige mit ihrem Kasseneinsatz in die Büroräume. Nachdem sie die Zugangstür öffnete, wurde sie plötzlich von hinten von dem Unbekannten in den Raum gedrängt.

Mitarbeiterinnen in Wattenscheid mussten sich auf den Boden legen

Dies ist der Tatverdächtige bei einem Supermarkt-Überfall in Kerpen. Auch mit diesem Foto fahndet die Kripo Bochum nach dem Täter von Wattenscheid. Foto: Polizei Bochum

Mit einer Pistole in der Hand bedrohte der Mann die Frau sowie zwei weitere Mitarbeiterinnen (26, 58) und forderte sie auf, sich auf den Boden zu legen. Mit einer vierstelligen Geldsumme aus dem Kasseneinsatz, die er in einem mitgeführten Jutebeutel verstaute, flüchtete er.

Nachher ging er in ganz normalem Tempo an der Kassenzone sowie an der Informationstheke entlang und verschwand in Richtung Ausgang. Die Polizei fahndete sofort nach ihn, konnte ihn aber nicht finden.

Weitere Supermarkt-Überfälle in anderen Städten

Jetzt versucht sie, ihn mit den Überwachungsfotos zu ermitteln.

Dieses undeutliche Foto wurde von einer Überwachungskamera im Kaufland Wattenscheid gemacht. Foto: Polizei Bochum

Der Täter kommt nach Ansicht der Kripo auch für vier weitere Taten, die gleichartig abgelaufen sind, in Betracht: Es geht um Supermarkt-Überfälle zwischen 2016 und 2019 in Remscheid, Dortmund, Kerpen und Duisburg.

Die Bilder der Bochumer und der Kerpener Überwachungskameras veröffentlichte die Polizei Bochum am Freitag, nachdem das Amtsgericht sie freigegeben hatte.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 bittet unter den Rufnummern 0234/909 4135 oder -4441 um Hinweise.

Schon einmal, 2011, ist ein großer Supermarkt in einem Einkaufscenter in Bochum (Ruhr Park) überfallen worden. Einer der Täter wurde später zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden.