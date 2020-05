Bochum: Kripo sucht lächelnden Wechselgeld-Betrüger

Bochum. Mit sehr geschickter Fingerfertigkeit hat ein Dieb eine Angestellte in einem Geschäft ausgetrickst. Er wollte Geld wechseln. Die Kripo sucht ihn.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Kripo Bochum nach einem Mann, der mit Wechselgeld betrogen haben soll.

Diesen Mann sucht die Polizei. Foto: Kripo Bochum

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Mann am 5. März (Donnerstag) um 14 Uhr in einem Geschäft an der Wittener Straße in Bochum eine Mitarbeiterin darum gebeten, ein Bündel Zehn-Euro-Scheine in größere Scheine zu wechseln.

Während die Angestellte die Echtheit der einzelnen Scheine überprüfte, begann der Mann mit einem geschickten und fingerfertigen Ablenkungsmanöver, bei dem er unbemerkt einen Teil der Zehner wieder in seinen Besitz brachte. Dabei trat er sehr freundlich auf.

Täter erbeutete mehrere hundert Euro in Bochum

Erst beim abendlichen Kassensturz stellte sich heraus, dass der sehr freundlich auftretende Betrüger durch den Geldwechsel mehrere hundert Euro ergaunert hatte.

Während der Tatbegehung wurde der Mann, der akzentfreies Deutsch sprach, fotografiert. Mit einem richterlichen Beschluss hat die Kripo die Fotos jetzt öffentlich freigegeben. Vorher war ihr das aus Datenschutzgründen nicht möglich.