Bochum: Kreuzung Schwanenmarkt wieder komplett freigebenen

Die Kreuzung am Schwanenmarkt in Bochum (Archivbild vom August 2022) wird für den Verkehr wieder in allen Richtungen freigegeben.

Bochum. Eine große Baustelle in Bochum geht zu Ende: Am Schwanenmarkt kann der Verkehr wieder überall hin fließen. Nicht die einzige gute Nachricht.

Nach rund einem Jahr Bauzeit wird die Kreuzung Schwanenmarkt in Bochum (Castroper Straße/Nordring/Ostring) am Sonntag (27.) wieder in allen Fahrtrichtungen in die und von der Castroper Straße freigegeben. „Parallel zum fast fertiggestellten Kanal ist damit einer der schwierigsten und den Verkehr am meisten beeinträchtigenden Bauabschnitte fertiggestellt“, teilt die Stadt mit.

Die Arbeiten auf engstem Raum im Kreuzungsbereich hätten die Beteiligten unter anderem bei der Verkehrsführung immer wieder vor große Herausforderungen gestellt. Neben Straßenbauarbeiten wurden Entwässerungsanlagen und Versorgungsleitungen neu verlegt.

Auf Einbahnstraßen-Regelung konnte verzichtet werden

Weiter erklärt die Stadt, dass die ursprünglich geplante Einrichtung einer Einbahnstraße für weitere Arbeiten auf der Castroper Straße (bis Klinikstraße) nicht notwendig sei. Nach intensiven Beratungen und vielen Planungen konnte das Konzept so angepasst werden, dass dem Verkehr diese erhebliche Einschränkung erspart bleibt.

Kleinere Arbeiten in den Randbereichen werden in den kommenden Tagen noch fertiggestellt. Dazu zählen unter anderem eine Baugrube in der Große-Beck-Straße. Außerdem werden noch Markierungsarbeiten nötig sein, die aber bei entsprechendem Wetter sehr zeitnah angesetzt sind.

