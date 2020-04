Gleise und Teerschicht sind bereits fertig. Noch ein paar Tage, dann wird die Kreuzung Baroper Straße/Hauptstraße in Bochum-Langendreer wieder komplett freigegeben.

310 Bochum: Kreuzung in Langendreer ist bald wieder frei

Bochum-Langendreer. Im Zuge der Erweiterung der Straßenbahnlinie 310 musste eine Kreuzung in Bochum-Langendreer teilweise gesperrt werden. Sie ist bald wieder frei.

Gute Nachrichten für Autofahrer, die über die Kreuzung an der Baroper Straße in Bochum-Langendreer müssen: Ab kommenden Freitag, 24. April, etwa 16 Uhr, wird die Teilsperrung der Kreuzung aufgehoben und das Überqueren der Hauptstraße über die Baroper Straße ist dann wieder möglich. Auch das Abbiegen auf die Baroper Straße in Richtung Universitätsstraße aus Witten kommend ist dann wieder frei.

Bochum: Arbeiten an der neuen Straßenbahnlinie 310 schreiten voran

Ende März hatte die Bogestra im Zuge der Straßenbahnerweiterung der Linie 310 über Langendreer-Dorf mit den Gleis- und Straßenbauarbeiten auf der Kreuzung Baroper Straße in Bochum-Langendreer begonnen. In dieser Woche werden der Tief- und Straßenbau im gesperrten Kreuzungsbereich abgeschlossen. Ebenso ist der gesamte Gleisbau zwischen Auf dem Jäger und Autobahnauffahrt bis Freitag auf der Hauptstraße fertiggestellt.

Um mit den Bauarbeiten auf der Seite Fahrtrichtung Langendreer zwischen der Stadtgrenze Witten/Bochum und Baroper Straße beginnen zu können, wird der Verkehr nun zweispurig auf die Seite in Fahrtrichtung Witten geführt. Die Einbahnstraße auf der Hauptstraße zwischen Baroper Straße und Stiftstraße bleibt so wie bisher in Fahrtrichtung Langendreer bestehen.

Die Buslinie 355 kann in Langendreer ab Samstag, 25. April, wieder ihrem normalen Linienweg folgen. Die Haltestellen Krumme Straße, Baroper Straße und Eschweg (Am Honnengraben) werden wieder angefahren.

Die Bogestra bittet darum, auf die geänderten Abfahrtszeiten achten (neuer Fahrplan der Linien 345/355 seit 20. April).