Die Kreuzung Baroper Straße/Hauptstraße in Bochum-Langendreer bleibt nun doch weiterhin teilgesperrt. Sie sollte am Freitag wieder freigegeben werden.

310 Bochum: Kreuzung in Langendreer bleibt doch länger gesperrt

Bochum-Langendreer. Die Kreuzung Baroper Straße in Bochum-Langendreer bleibt weiter gesperrt. Es gibt Verzögerungen auf der Baustelle zur Erweiterung der Linie 310.

Wichtige Nachricht für alle Autofahrer, die rund um den Autobahnzubringer in Bochum-Langendreer unterwegs sind: Die vorgesehene Freigabe d er Kreuzung Hauptstraße/Baroper Straße sowie die damit verbundene Änderung der Verkehrsführung verschiebt sich. Dies teilt die Bogestra mit, die nach wie vor die Straßenbahnlinie 310 über Langendreer-Dorf erweitert.

Verzögerungen auf der 310-Baustelle: Kreuzung in Bochum-Langendreer weiter gesperrt

Aufgrund von kurzfristig aufgetreten Verzögerungen im Bauablauf – nicht abgeschlossene Arbeiten an Glasfaserkabeln Dritter im Bereich der Stadtgrenze zu Witten – sei eine Umlegung des Verkehrs auf der gesamten Strecke, von der Kreuzung Baroper Straße/Hauptstraße in Bochum bis Bauende auf Wittener Stadtgebiet (Bochumer Straße 40), am Freitag nicht wie geplant möglich, heißt es von Seiten der Bogestra. Freigabe der Kreuzung und Änderung der Verkehrsführung verschieben sich voraussichtlich etwa um 14 Tage.

Die Baufirma nutze die Zeit, um auf dem neu geschaffenen Radweg die Oberfläche fertig zu stellen, teilt das Unternehmen mit.

Die Buslinie 355 fährt somit weiterhin die aktuelle Umleitung. Die Haltestellen Krumme Straße, Baroper Straße und Eschweg (Am Honnengraben) können daher auch in den kommenden 14 Tagen nicht angefahren werden.

