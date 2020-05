Bochum: Kreisverkehr in Grumme wird teilweise gesperrt

Am Kreisverkehr Vierhausstraße/Bergstraße in Bochum-Grumme richten die Stadtwerke nächste Woche eine Baustelle ein.

Gut zu tun haben die Stadtwerke derzeit in Bochum-Grumme. Aktuell werden nach einem Wasserrohrbruch in der Gudrunstraße (Höhe Stadionring) die Leitungen für Gas und Wasser erneuert. Und ein paar Hundert Meter weiter steht die nächste Baustelle an: am Kreisverkehr Bergstraße/Vierhausstraße/Josephinenstraße.

Dort müssen die Stadtwerke einen Wasserschieber erneuern. Damit will man am Mittwoch, 3. Juni, beginnen. Die defekte Absperrarmatur, die ausgetauscht werden muss, befindet sich im Untergrund des Kreisverkehrs, so dass Arbeiten im Bereich der Fahrbahn notwendig sind.

Ampeln regeln den Verkehr in drei Richtungen

Der Verkehr aus Vierhausstraße, Josephinenstraße und Bergstraße in nördlicher Fahrtrichtung kommend wird für die Zeit der Arbeiten über Ampeln geregelt und kann weiterhin in alle Richtungen fließen. Eine Durchfahrt des Kreisels über die Bergstraße in südlicher Fahrtrichtung – also Richtung Stadtmitte – ist laut Stadtwerke für den Zeitraum der Baumaßnahme nicht möglich. Auf diesem Abschnitt wird die Bergstraße zur Sackgasse. Umleitungen sollen entsprechend ausgeschildert werden.

Die Stadtwerke wollen die Arbeiten nach 14 Tagen abgeschlossen haben. Für auftretende Behinderungen im Zeitraum der Baumaßnahme werden alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis gebeten.

Weitere Informationen über die Baustellen der Stadtwerke im Stadtgebiet gibt es auf www.stadtwerke-bochum.de/baustellen .