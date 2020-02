Bochum: Kradfahrer verletzt sich bei Auffahrunfall schwer

Mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde am Sonntagabend ein 27 Jahre alter Motorradfahrer aus Bochum. Er hatte sich bei einem Unfall schwer verletzt. (Symbolfoto)

Bochum. Sofort operiert werden musste ein Kradfahrer, der am Sonntag in Bochum auf einen Pkw aufgefahren war. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag wurde in Bochum ein 27 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt. Der Bochumer kam in ein Krankenhaus und wurde dort sofort operiert. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht.

Motorradfahrer fährt in Bochum auf Pkw auf und verletzt sich schwer

Wie Zeugen der Polizei berichteten, war der 27-Jährige um 20.15 Uhr am Sonntag, 16. Februar, bei schlechter Witterung relativ flott auf der Herner Straße Richtung Bochum unterwegs. Mit Blick auf Regen und Wind sei das Tempo „nicht angemessen“ gewesen, heißt es.

Im Bereich zwischen Schmechting- und Freiligrathstraße in Höhe der Hausnummer 116 fuhr der Mann dann auf den Pkw eines 18-Jährigen aus Bochum auf. Dieser hatte sein Auto abgebremst, um in eine Hofeinfahrt einzubiegen.

Bei dem Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer mit seiner Suzuki und zog sich schwere Verletzungen an den Beinen zu. Herbeigerufene Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort musst er laut Polizei operiert werden.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.