Bochum: Kradfahrer (21) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bochum. Schwer verletzt wurde ein 21-jähriger Kradfahrer aus Herne bei einem Unfall in Bochum-Riemke. Das Krad prallte mit einem Auto zusammen.

Schwer verletzt wurde ein 21-jähriger Herner, der am Sonntag, 3. Mai, mit seinem Krad in Bochum-Riemke auf der Straße Auf dem Dahlacker unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, kam es dort gegen 17.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 22-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Pkw auf der Straße Auf dem Dahlacker in Richtung Dorstener Straße/Riemker Straße. Der Bochumer wollte in Höhe der Hausnummer 54 wenden, um weiter in Richtung Herner Straße zu fahren. Zur gleich Zeit fuhr ein 21-jähriger Herner mit seinem Motorrad ebenfalls auf der Straße „Auf dem Dahlacker“ in Richtung Herner Straße.

Polizei ermittelt zur Ursache

Während des Wendemanövers kam es zu einer Kollision zwischen Pkw und Motorrad. Dabei erlitt der 21-Jährige schwere Verletzungen und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Bereich der Unfallstelle wurde bis 18.15 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat 1 der Bochumer Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

