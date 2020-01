Bochum: Kostenlose Beutel für Hundekot werden rege genutzt

Vor zwei Monaten hat die Stadt die ersten Spender für kostenlose Hundekotbeutel aufgestellt. „Die Resonanz ist gut. Das Angebot wird rege angenommen“, zieht Stadtsprecher Thomas Sprenger eine erste Bilanz.

17.400 Hunde sind in Bochum gemeldet. 55 Euro Strafe drohen Hundehaltern, die die Haufen ihrer Vierbeiner nicht als Restmüll entsorgen, sondern achtlos auf Gehwegen, in Vorgärten, auf Wiesen oder in Parks liegen lassen. Dennoch zählen die „Tretminen“ zu den Ärgernissen, über die sich die Bochumer am meisten aufregen. Die Stadt hat reagiert. Im November 2019 wurden 56 Behälter namens „Belloo“ angebracht, an denen sich Frauchen und Herrchen mit Kotbeuteln versorgen können.

Einige Behälter sind regelmäßig leer

Zwar gibt es vereinzelt Kritik. In Hamme und in Weitmar berichten WAZ-Leser von Spendern, die regelmäßig leer seien. Offenbar werden die Beutel hier zweckentfremdet oder mancher Hundefreund legt sich einen Vorrat an. Denn sowohl der Technische Betrieb (in Parks und Grünflächen) als auch der USB (auf Gehwegen und an Straßen) versichern, die Kästen wöchentlich aufzufüllen. Jeder Behälter fasst 250 Beutel, die aus wiederverwertbarem Kunststoff hergestellt sind.

„Die Hundebesitzer, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger ohne Hund sind dankbar für den Service. Es gibt weniger Hundehaufen. Dadurch wird das Stadtbild verschönert und das Infektionsrisiko verringert“, sagt Thomas Sprenger.

Weitere Bürger-Anregungen sind willkommen

Seit November sind sieben zusätzliche Spender aufgestellt worden. 13 Bürger-Anregungen für geeignete Standorte werden derzeit geprüft. Rund 100 Behälter sind insgesamt geplant. Wer weitere Vorschläge unterbreiten will, kann sich an das Umwelt- und Grünflächenamt wenden. Beschwerden über leere Beutelspender können über den Mängelmelder der Stadt (Rubrik Tiere, Natur und Umwelt) ans Rathaus übermittelt werden.

Der USB hält auf seiner Internetseite eine Karte bereit. Sie zeigt sämtliche Standorte. 30 Behälter verfügen über einen kombinierten Abfalleimer, 33 sind reine Beutelspender.