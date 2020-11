Bochum: Kostenlose Angebote zum Weltmännertag am 3. November

Der Weltmännertag findet am Dienstag (3. November) statt. In Bochum gibt es verschiedene Angebote, die die Gesundheit von Männern fördern soll. (Symbolbild)

Anlässlich des diesjährigen Weltmännertags am Dienstag (3. November) nimmt das Walk in Ruhr (WIR), das Zentrum für Sexuelle Gesundheit und Medizin in Bochum, die Gesundheitsversorgung von Männern mit besonderem Fokus auf die Sexuelle Gesundheit in den Blick: Einen Beitrag zur Verbesserung der Männergesundheit könnten niederschwellige und kostenfreie Testangebote auf sexuell übertragbare Infektionen (STI) leisten, so das WIR.

Die Folgen einer vernachlässigten Männergesundheit liegen auf der Hand: Bekannt ist beispielsweise die im Vergleich zu Frauen geringere Lebenserwartung von Männern, die unmittelbar mit der Gesundheitsversorgung und der Akzeptanz von Gesundheitsangeboten, aber auch einer höheren Risikofreudigkeit von Männern verknüpft ist. Ein Umdenken an dieser Stelle könne Veränderung bringen, so das WIR.

Bochum: Verschiedene Angebote zum Weltmännertag

In Zeiten von Corona werden Vorsorgeangebote aus Angst vor einer möglichen Covid-19-Infektion in Praxen und Behandlungszentren teilweise zögerlicher angenommen, sodass sich sexuell übertragbare Infektionen möglicherweise besser unbemerkt verbreiten konnten. Norbert H. Brockmeyer, Leiter des WIR und Präsident der Deutschen STI-Gesellschaft, rät: „Auch und gerade in dieser Zeit ist wichtig: Mehr testen, möglichst flächendeckend gegen HPV impfen und STI therapieren, um Infektionsketten zu unterbrechen!“

Um das zu erreichen, lädt das WIR in Kooperation mit dem Gesundheitsamt der Stadt Bochum am Weltmännertag (3. November) von 10 bis 17 Uhr zu einem offenen Testangebot ein. Männer können sich anonym und kostenfrei testen lassen und zu diesem Zweck ohne Voranmeldung ins WIR kommen. Darüber hinaus können sich Männer zwischen 15 und 18 Uhr im Walk In Ruhr, Große Beckstraße 12, an einem Infostand des WIR-Partners Pro Familia, Beratungsstelle Bochum, zu (partnerschaftlicher) Sexualität sowie zu körperlichen und psychischen sexualitätsbezogenen Vorgängen informieren.

