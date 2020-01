Bochum: Konfirmanden begeistern mit neuem Show-Format

„Guten Abend meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau“, sagt das Mädchen auf der Leinwand. So beginnt die Show in der evangelischen Lukaskirche in Bochum-Altenbochum, für die die rund 30 Konfirmanden sich mit den zehn Geboten auseinandergesetzt haben. Statt wie bisher in der Gemeinde üblich, bereiteten sie keinen Gottesdienst vor, sondern erklären den Zuschauern die zehn Gebote mithilfe von Tanz-, Schauspiel-, oder Rap-Einlagen.

Evangelische Gemeinde Altenbochum-Laer geht im Konfirmanden-Unterricht neue Wege

Zu jedem Gebot gibt es einen Beitrag. Die Show wirft die Frage auf, wofür wir in einer Gesellschaft Regeln brauchen. Die Jugendlichen und ihre „Teamer“ erzählen die Geschichte eines Dorfes, in dem Anarchie herrscht. Jeder tut, was er möchte und die Kinder gehen lieber ins Freibad, als in die Schule. Irgendwann droht diese freie Lebensweise den Dorffrieden zu gefährden. Deswegen versammeln sich die Bewohner des Dorfes und denken sich zehn Regeln aus, nach denen sie in Zukunft leben wollen. Die zehn Gebote, modern interpretiert.

Idee wurde aus Sprockhövel „geklaut“

Die Idee zu der Show sei eigentlich „geklaut“, erklärt Stephan Kosel, Leiter des evangelischen Kinder- und Jugendzentrums Laer. Er und seine Kolleginnen haben eine ähnliche Show bei einer Gemeinde in Sprockhövel besucht und beschlossen, das Format auch in der Gemeinde Altenbochum-Laer auszuprobieren.

Bei den Jugendlichen scheint die Idee gut angekommen zu sein. „Der Konfirmationsunterricht hier ist viel moderner als damals bei meinem Vater“, erzählt die 13-jährige Annabell Gebke. Sie und die anderen Teilnehmer übten an einem Wochenende im November vergangenen Jahres ihre Beiträge in verschiedenen Workshops ein. Sie konnten Wünsche angeben, in welcher Gruppe sie mitwirken wollten.

Bild-Collage, Schattenspiel, Schreibwerkstatt – alles ist möglich

Zur Auswahl standen verschiedene Kunstformen. Darunter unter anderem Bild-Collage, Schattenspiel und eine Schreibwerkstatt. Am beliebtesten war die Gruppe „Video“. „Ich stehe gerne vor der Kamera und außerdem durften wir für unser Video draußen Fußball spielen“, erklärt der 14-jährige Timo Pohle seine Wahl.

Show-Projekt hat die Jugendlichen in ihrem Verhalten beeinflusst

Im Video setzten die Konfirmanden sich mit dem achten Gebot „Du sollst nicht lügen“ auseinander. Seitdem lüg Konfirmand Jonas Erbeskern „nur noch in Notsituationen“, wie er selbst sagt. Auch ein paar der anderen Mitwirkenden scheinen sich über die Show hinaus mit den Inhalten ihrer Beiträge auseinander gesetzt zu haben. „Ich versuche jetzt Ausdrücke wie „Oh mein Gott“ zu vermeiden“, erzählt Samuel Chrapkowski. Bei Computerspielen, habe er den Ausdruck früher ziemlich oft benutzt. Jetzt schreibe er stattdessen „Wow“.

Abend-Show erweist sich als Publikumsmagnet

Viele der Konfirmanden sind vor ihrem Auftritt sehr aufgeregt, denn die Show hat viele Zuschauer in die Kirche gelockt. Eltern, Bekannte und Freunde der Jugendlichen sind zu der Premiere in die Lukaskirche gekommen. „So eine Abend-Show ist natürlich ein größerer Publikumsmagnet als ein Gottesdienst am Sonntagmorgen“, erklärt „Teamerin“ Martina Müller, die schon damit gerechnet hat, dass die Sitzbänke voll besetzt sein werden.

„Die Jugendlichen waren wirklich sehr kreativ“, erzählt Müller den Besuchern stolz vor der Show. Wiederkehrende Motive in den Beiträgen sind Regeln und das Brechen von Regeln. Die Umsetzung dagegen ist sehr unterschiedlich und richtet sich nach den Interessen und Talenten der Jugendlichen.

Bochum Die Konfirmation In Bochum gibt es insgesamt 15 evangelische Gemeinden. Mit der Konfirmation treten Jugendliche offiziell der evangelischen Kirche bei. Dafür besuchen sie ein Jahr lang den Konfirmationsunterricht und setzen sich mit der Bibel und ihrer Entstehung, mit der christlichen Gemeinde, der Taufe, dem Abendmahl und ihrem eigenen Glauben auseinander. Vor der Konfirmation im Mai steht für die Konfirmanden in Altenbochum-Laer eine Prüfung an.

Eine Gruppe von Mädchen hat sich für ihren Tanz zum Gebot „Du sollst nicht Ehe brechen“ den Popsong „No Rules“ ausgesucht. Eine andere Gruppe hat eine Fotostory produziert. Auf der Leinwand zeigt sie Fotos, die wie bei einem Comic mit Sprechblasen versehen sind. Drei Jungs mit Kette, Kappe, Kapuzenpulli und Sonnenbrille haben sich entschieden, ihr Gebot zu rappen. „Das ist ein Gesetz, also Amen“, schallt es durch die Lukaskirche.

Evangelische Gemeinde Altenbochum-Laer will am Konzept festhalten

Nach einer knappen Stunde sagt die Sprecherin auf der Leinwand: „Das waren die Themen des Tages, ich wünsche ihnen noch einen schönen Abend.“ Das Publikum applaudiert begeistert. Die Gemeinde wolle das neue Konzept im nächsten Jahr bei Erfolg beibehalten, sagt „Teamerin“ Martina Müller vorab. Die nächsten Konfirmanden dürfen also vermutlich wieder auf die Bühne.

