Bochum: „Kleiner Engel“ kehrt zurück – Das sind die Termine

Bochum. Das wird himmlisch: Das Weihnachtsmärchen „Der kleine Engel“ kehrt nach Bochum und Hattingen zurück. Das sind die Termine, hier gibt es Karten.

„Der kleine Engel“ nimmt wieder Kurs auf Bochum und Hattingen. Nach dem erfolgreichen Neustart 2022 kehrt Michael Wurst mit seinem musikalischen Weihnachtsmärchen zurück – zunächst nach Werne, anschließend nach Winz-Baak.

2009 hatte der Sänger und VfL-Stadionsprecher seinen Himmelsboten zum Leben erweckt. Seither ist Rudy, so sein Name, in Bochum fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit: als Protagonist einer stets bewegenden und anrührenden Geschichte, die von Radio-Bochum-Moderator Ansgar Borgmann vorgetragen und von der „Tweens“-Band mit Michael Wurst, Vater Werner und Onkel Manfred sowie weiteren Instrumentalisten musikalisch in Gotteshäusern in Szene gesetzt wird.

„Der kleine Engel“ in Bochum: Auftakt am 9. Dezember in Werne

Im Advent 2022 war die evangelische Kirche an der Kreyenfeldstraße in Werne an den beiden „Engel“-Abenden schnell ausverkauft. Mit einer ähnlich großen Resonanz rechnen Michael Wurst und sein Team auch am Samstag, 9. Dezember (19 Uhr), und Sonntag, 10. Dezember (17 Uhr). „Walk of Life“ lautet der Titel des zwölften Abenteuers von Rudy und seinen segensreichen Einsätzen auf Erden, stimmungsvoll und zeitgemäß untermalt mit Rock-, Pop- und Weihnachtsklassikern.

Den „Engel“-Gastspielen in Werne folgen zwei Vorstellungen in Hattingen: Am Samstag, 16. Dezember (19 Uhr), und Sonntag, 17. Dezember (17 Uhr), wird das Weihnachtsmärchen in der Kirche in Winz-Baak präsentiert.

Vorverkauf für vier Vorstellungen hat begonnen

Beide Kirchen bieten Platz für jeweils rund 350 Besucher. Der Vorverkauf hat begonnen. Tickets zum Preis von 28 Euro können per E-Mail an info@michaelwurst.de oder telefonisch unter 02302/202 29 39 bestellt werden. Weitere Infos auf michaelwurst.de.

