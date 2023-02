Bochum: Kirche lädt zum Friedensgebet für die Ukraine ein

In der Christuskirche Bochum findet am 24. Februar, dem Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine, ein Friedensgebet statt.

Bochum. Am 24. Februar jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine. Die katholische und evangelische Kirche Bochum lädt zu einem Friedensgebet ein.

Zu einem ökumenischen Friedensgebet laden die evangelische und katholische Stadtkirche Bochum zusammen mit dem Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) am 24. Februar ein. Um 15 Uhr beginnt das Gebet am Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine in der Christuskirche Bochum am Platz des Europäischen Versprechens, teilt der evangelische Kirchenkreis Bochum mit.

Teilnehmen werden unter anderem Superintendent Dr. Gerald Hagmann von der evangelischen Kirche in Bochum sowie Stadtdechant Michael Kemper von der katholischen Kirche Bochum und Wattenscheid. Musikalisch begleitet wird das Gebet von Sängerinnen aus der Ukraine. Auch der Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Josef in Donezk, Peter Nicolai Pilecki, hat angekündigt bei dem Gebet dabei zu sein. Die Ausreisegenehmigung des Pfarrers steht allerdings noch aus.

Bochumer Friedensgebet am Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine

Am kommenden Freitag, dem 24. Februar, jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine. Bereits am 21. Februar wurden Bochums Partnerstadt Donezk, wie auch das Gebiet Luhansk, vom russischen Präsidenten Wladimir Putin als unabhängige Staaten anerkannt.

