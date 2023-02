Bochum: „Kino-Poolparty“ in Hofstede - das gibt es zu sehen

Bochum-Hofstede. Die Wasserwelten in Bochum richten wieder eine Poolparty aus. Auf die Gäste warten diesmal Kinofilme, die direkt aus dem Becken geguckt werden.

Karneval steht unmittelbar vor der Tür und die Wasserwelten in Bochum haben sich für den Anlass in diesem Jahr etwas überlegt. Wer gerne ins Hallenfreibad in Hofstede geht und auch gerne Filme schaut, wird sich über die Kombination aus beidem mehr als freuen.

Hallenfreibad Hofstede: Aus dem Becken heraus Filme schauen

Im Hallenfreibad in Bochum-Hofstede veranstalten die Wasserwelten Bochum an diesem Sonntag eine Kino-Poolparty zu Karneval. Ab 16 Uhr beginnt die Veranstaltung für die Besucherinnen und Besucher zu den bekannten Eintrittspreisen.

Dafür müssen im Vorfeld noch einige relevante technische Dinge installiert werden. Es braucht im Schwimmbad vor allem eine Leinwand, die groß genug ist, dass alle auch etwas sehen können. Auf Anfrage haben die Wasserwelten auch ein passendes Soundsystem angekündigt.

Da wie in einem richtigen Kinosaal die Sitze oder zumindest Sitzmöglichkeiten fehlen, stellen die Veranstalter Schwimminseln bereit. Auf denen sollen die Gäste es sich dann gemütlich machen und direkt aus dem Becken den Film auf der Leinwand schauen können. Damit sollen dann alle Besucherinnen und Besucher platz finden.

„Kino-Poolparty“: Drei Filme stehen zur Auswahl

Neu ist die Idee aber nicht. Schon in den vergangen Jahren haben die Wasserwelten als Veranstalter solche Poolparties in Bochumer Schwimmbädern ausgerichtet und jetzt das Konzept um den Faktor Filme erweitert. Das ist auch für die Veranstalter etwas Neues und soll als Teamidee entstanden sein.

Zu den Filmen wollen die Wasserwelten noch nichts sagen. Man möchte den Gästen die Überraschung nicht nehmen, heißt es auf Anfrage. Bekannt ist aber, dass drei Filme zu Auswahl stehen. Aus diesen können die Gäste dann wählen. Außerdem richtet sich die Veranstaltung vor allem an Familien, weswegen die drei Filme auch Familienfilme seien werden.

Karneval im Schwimmbad: Badesachen sind vorgeschrieben

Auch wenn die Kino-Poolparty am Karnevalswochenende stattfindet, ist es keine klare Karnevalsveranstaltung. Auf Nachfrage bestätigten die Wasserwelten, dass Badekleidung vorgeschrieben ist und keine Kostüme oder Verkleidungen getragen werden dürfen. Das gilt nicht nur für Kostüme selbst, sondern auch für Accessoires wie Hüte, aufgeklebte Bärte, Schminke oder Ähnliches.

„Wir hoffen auf reges Interesse“, heißt es dort. Man erwartet viele Besucherinnen und Besucher bei der Kino-Poolparty und hofft auf einen ähnlichen Erfolg, wie bei den vergangenen Poolparties. Die letzten Ausgaben im vergangenen Sommer sollen sich laut den Wasserwelten großer Beliebtheit erfreut haben. Und das Konzept der Kino-Poolparty? Auch das soll bei guten Rückmeldungen der Gäste in Zukunft wiederkommen. Den kommenden Sommer habe man bereits fest im Blick und wolle dann über eine Wiederholung nachdenken.

Auch am Rosenmontag haben einige Bäder geöffnet

Mit der Poolparty am Sonntag endet das Karnevalswochenende für die Wasserwelten Bochum aber noch nicht. Am direkt folgenden Rosenmontag öffnen die Bäder in Hofstede und Langendreer ab 6:30 Uhr ihre Türen und bieten den Gästen damit auch, am eigentlich geschlossenen Rosenmontag, den Eintritt. Auch das Hallenbad in Querenburg hat von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Einzig das Bad in Linden bleibt wegen der dortigen Straßensperren durch den Karnevalsumzug geschlossen.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum