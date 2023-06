Bochum: Kino-Open-Air startet – Das sind die ersten Filme

Bochum. Das Kino-Open-Air kehrt auf den Bochumer Fiege-Brauhof zurück. Zu den ersten Filmen gehören zwei Klassiker und ein aktueller Blockbuster.

Das Fiege-Kino ist wieder da. Ab Donnerstag, 29. Juni, verwandelt sich der Brauhof an der Moritz-Fiege-Straße allabendlich in ein stimmungsvolles Filmtheater.

Trotz der Corona-Pandemie hatte Marcus Gloria mit seiner Agentur Cooltour das Open-Air-Kino sowohl 2020 als auch 2021 vor einer Absage bewahrt. Weniger Sitzplätze (anfangs 200 statt 700), Maskenpflicht, Impf-Nachweise und ein strenges Hygienekonzept waren dafür die Voraussetzungen. 2022 konnte wieder zur Vollauslastung zurückgekehrt werden. Mehr als 10.000 Besucher nahmen Platz.

Kino-Open-Air_in Bochum: Start mit „Manta Manta – Zwoter Teil“

Die 25. Jubiläumsstaffel läuft bis zum 13. August. Die 14 x 8 Meter große Leinwand bietet beste Sicht. Das Programm (es ist zunächst bis zum 19. Juli veröffentlicht) hält Klassiker ebenso wie aktuelle Blockbuster bereit. Los geht’s am 29. Juni mit „Manta Manta – Zwoter Teil“. Mit der „Rocky Horror Picture Show“ (30.) und „Bang Boom Bang“ (1. Juli) folgen zwei ewige Publikumslieblinge. Neueren Datums sind u.a. „Mein fabelhaftes Verbrechen“, „Guglhupf Geschwader“, „Rheingold“, „Air - Der große Wurf“ und „Im Westen nichts Neues“.

„Im Laufe der folgenden Wochen werden wir weitere hochkarätige Kino-Neuerscheinungen präsentieren können“, kündigt der langjährige Kino-Organisator Martin Semerad an. So können sich die Besucher am Final-Wochenende auf den neuen Indiana-Jones-Film freuen. Am 3. August ist ein VfL-Fanabend geplant.

Eintritt bleibt mit elf Euro stabil

Einlass ist um 20 Uhr. Die Vorstellungen beginnen mit Einbruch der Dunkelheit. Zuvor gibt’s ein Warm-up-Programm mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Singer-Songwriter-Szene: zum Auftakt mit den Feuersteins (29.), Marian Kuprat (30.), Dean & The Blue Bros (1.) sowie Chris Weule (2.). Warme Decken liegen bei Bedarf zum Ausleihen bereit.

„Mit leckerem Bier, Streetfood, Nachos und Süßigkeiten gibt es keinen besseren Platz in Bochum für einen gemütlichen Abend“, werben die Veranstalter. Wer es kuschelig mag: 100 Liegestühle und XXL-Sitzsäcke verheißen ein entspanntes Zuschauen. Der Eintritt bleibt mit elf Euro stabil. Karten und den bisher feststehenden Spielplan gibt es auf fiegekino.de.

Extraschicht kehrt am Samstag auf den Brauhof zurück

Vor dem Open-Air-Start ist der Fiege-Brauhof am Samstag (24.) erstmals seit 2019 wieder Spielort der „Extraschicht“. An der Moritz-Fiege-Straße gibt es 3D-Streetart mit Fredda Wouters („Die Grenzen zwischen Malerei und Realität verschwimmen“), Führungen und Bierverkostungen sowie Lichtkunst mit „Kystlys“ aus Marl (ab 22 Uhr). Bei einer Brauhof-Party legen die Bochumer DJ-Größen Max Behring und Pearl auf. Infos: extraschicht.de

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum