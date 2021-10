Bochum: Kinderzimmer auf Zeit für getrennte Eltern gefordert

Bochum. Ein Kinderzimmer auf Zeit in Bochum für getrenntlebende Eltern fordern nun Partei und Stadtgestalter. Sie sollten in Kitas angeboten werden.

Wenn Eltern sich trennen und Mutter oder Vater in eine andere Stadt finden, ist es oft schwierig, den Umgang mit dem Kind zu gestalten. „Ohne eigene Wohnung in der anderen Stadt, muss die gemeinsame Zeit mit dem Kind draußen, in öffentlichen Cafés oder nicht kindgerechten Hotelzimmern verbracht werden“, so Tim Erlen, sozialpolitischer Sprecher der Fraktion Partei/Stadtgestalter in Bochum. Sie fordert ein Kinderzimmer auf Zeit, die in den Räumen von Kitas angeboten werden sollen.

Mit „Kinderzimmern auf Zeit“ könnten Kindergärten und Familienzentren ihre Räumlichkeiten am Wochenende den Papas und ihren Kindern überlassen. So können sie in einer vertrauensvollen und kindgerechten Umgebung miteinander spielen und Zeit verbringen, schlägt die Fraktion vor. Erlen: „Natürlich soll das Angebot auch für Mamas gelten.“

Kinderzimmer auf Zeit in Bochum? Anfrage im Jugendhilfeausschuss

Mit einer Anfrage, die im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales eingereicht wurde und an den Jugendhilfeausschuss zur Bearbeitung verwiesen wurde, setzen Partei/Stadtgestalter eine erste Initiative für Kinderzimmer auf Zeit.

