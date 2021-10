Mit einem Rettungshubschrauber wurde einer der Jungen aus Bochum vom Gelände des Bauernhofes aus in ein Krankenhaus geflogen.

Unglück Bochum: Kinder stürzen in Scheune ab – Rettungshubschrauber

Bochum. Zwei Kinder (7, 10) sind auf einem Bauernhof in Bochum-Wattenscheid verunglückt. Beide kamen in Krankenhäuser. Eines mit einem Hubschrauber.

Schweres Unglück auf einem Bauernhof in Bochum-Wattenscheid: Zwei Jungen aus Bochum im Alter von sieben und zehn Jahren sind am Freitagmittag (22.) bei einem Sturz aus rund drei Metern Höhe schwer verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäuser nach Gelsenkirchen und Essen gebracht.

„Eines der Kinder wurde aufgrund des Verletzungsmusters mit einem Rettungshubschrauber transportiert“, sagt Feuerwehrsprecher Nicolas Ennenbach. „Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen nicht.“

Kinder sollen bei einer Art Spiel abgestürzt sein

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 12.50 Uhr innerhalb einer Scheune oder Halle des Hofes, offenbar bei einer Art Spiel. Warum und von welcher Stelle aus die Jungen stürzten, ist noch unklar. Einzelheiten wurden noch nicht bekannt, weil die Ermittlungen der Polizei am Nachmittag noch andauern. Die Kinder sollen nicht selbst auf dem Bauernhof wohnen.

Zuerst lief der Notruf in der Leitstelle der Feuerwehr Essen auf. Diese schickte umgehend Rettungswagen und einen Notarzt zum Einsatzort. Auch aus Bochum wurden Kräfte zur Einsatzstelle gesandt. Die Retter versorgten umgehend die verletzten Kinder sowie eine weitere, eine erwachsene Person.

Die Kripo hat auch Spezialisten zur Klärung von Unfällen zu dem Bauernhof entsandt. Sie klären auch, ob eine Straftat begangen worden ist oder nicht.

