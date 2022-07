Bochum: Kinder machen Theaterbühne zum Flughafen

Vielversprechend: Die Teilnehmer am Sommertheaterprojekt im Theater Traumbaum in Bochum.

Bochum-Gerthe. Im Sommerprojekt beim Bochumer Theater Traumbaum fügen die jungen Schauspieler Geschichten zusammen. Es geht um Geschichten in einem Flughafen.

Die Bühne wird die Welt, und sie hat Grenzen, allein schon, weil gerade 14 Kinder und zwei Dozentinnen darauf stehen. Sie probieren sich, sie probieren, was geht, und sie lernen die Grenzen kennen. „Die halbe Stunde Pause haben sie schon nach kurzer Zeit von selbst verkürzt“, erzählt Birgit Iserloh lächelnd, die mit Tochter Mira die kreative Truppe im Kulturmagazin Lothringen begleitet.

Eine „coole Gruppe“ im Bochumer Kindertheater

Sie sind mit einer Menge Energie dabei, und sie nehmen diese Arbeit sehr ernst. Wie sich auf Iserlohs Frage zeigt, was sie hier die eine Woche täglich morgens pünktlich auflaufen lässt, wo es keine Verpflichtung gibt, schließlich ist das Ganze kostenlos.

Viel Energie und viel Spaß entwickelt die bunte Ferienkurs-Truppe um Birgit Iserloh vom Theater Traumbaum. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

„Die Gruppe ist cool“, „ich bin mit einem Kumpel hier, das macht unglaublichen Spaß“, „wir haben schnell gelernt, offener zu reden und uns anders kennen zu lernen“, „wir haben uns unsere Rollen ausgesucht, und als wir da reingeschlüpft sind, haben wir alles ein bisschen mit anderen Augen gesehen“; die Antworten kommen Schlag auf Schlag.

Vier Geschichten blieben aus der Auswahl

Erst einmal haben sie Geschichten gesammelt, sieben davon kamen in die Auswahl, vier blieben übrig. Ganz basisdemokratisch, sogar blind haben die Kinder entschieden, um keinen zu vergrätzen. Das waren zum Teil selbst geschriebene, selbst erlebte oder auch nur oft gehörte Ereignisse. „Dann haben wir das in einen großen Rahmen gepackt“, schildert Iserloh, „und das war der Flughafen“.

Wenn sie in ihre Rollen schlüpfen, sehen sie die Welt aus anderen Augen, sind die Nachwuchs-Mimen im Theater Traumbaum überzeugt. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Denn es sollte eine Szenerie sein, die alle kennen, und die gleichzeitig die Möglichkeit bietet, verschiedene Episoden zusammenzuführen. Birgit Iserloh zählt auf: „Therapie, Familie, dann eine, in der es darum geht, es nicht allen recht zu machen, und eine Art Märchen, in dem mit Ungerechtigkeiten kokettiert wird“, oder zusammengefasst „Rund um das Ja- und Nein-Sagen“.

Selbstverständnis Theater soll für das Traumbaum-Team aus Birgit Iserloh und Ralf Lambrecht, Musikauswahl Klaus Jochmann, kein Luxusartikel sein, sondern ein Lebensmittel. Deshalb sind sie um sozialverträgliche Eintrittspreise bemüht, die seit Jahren bei uns stabil sind, was aber auch nicht ohne Unterstützer von außen möglich wäre. Dazu zählen der Bochumer Kulturrat, der Räume und Infrastruktur zur Verfügung stellt, das Jugendamt, das Kulturbüro und die Stadtwerke, bei denen Traumbaum zum Bürgerprojekt geworden ist. Info und Kontakt: KiJuKuMa - Kinder & Jugendtheater im Kultur-Magazin, Theater Traumbaum Freier Vogel, Lothringer Straße 36 c, 0234 8906681, https://www.theater-traumbaum.de/,info@heater-traumbaum.de

So genau wissen die Nachwuchs-Mimen noch nicht einmal, wie lange sie die Szenen ihren Freunden und Verwandten bei der Abschluss-Aufführung präsentieren werden. Die Schätzungen liegen zwischen 60 und 90 Minuten.

Dann wird Kunst zur Arbeit

„Wir mussten ein bisschen steuern, was von den vielen Ideen denn überhaupt auch bildhaft spielbar war“, beschreibt Mira Iserloh, „also szenisch umgesetzt werden konnte, ohne einen großen Aufwand zu bedeuten“. Das ist der Punkt, an dem die Kunst zur Arbeit wird, zum Handwerk, und wo sich zeigt, wie die Teilnehmer miteinander am gemeinsamen Werk arbeiten.

Zwei aus dem Ensemble sind jetzt schon ein bisschen traurig. Denn im nächsten Jahr, zum nächsten Projekt, werden sie 15. Zu alt. Die Theaterwelt hat Grenzen.

