Bochum: Kinder bauen Tiny House – Weihnachten ist Einzug

Ein Tiny House bauen Kinder mit Hilfe von Najine Ameli in der bib der dinge in Harpen. Der Rohbau steht schon.,

Bochum-Harpen. In Bochum-Harpen entsteht ein Minihaus. Kinder werkeln jeden Freitag an dem Projekt. Neue kleine Bauarbeiter können jederzeit einsteigen.

In der „Bibliothek der Dinge“ (Bib) in Harpen, Am Anger 1, entsteht ein Tiny House – durch Kinderhände. Der Rohbau ist schon fertig, bis Weihnachten soll das Minihaus komplett bewohnbar sein.

Mitten in der Einrichtung, in der sich auf rund 700 qm allerhand Gebrauchsgegenstände ausleihen lassen, entsteht ein 2,50 mal 2,14 Meter großes Haus. Dafür wird immer freitags von 16 bis 18 Uhr fleißig weiter gewerkelt, neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem kostenlosen Projekt sind jederzeit willkommen. Es wird durch den Bochum-Fonds finanziert.

Bochumer Kinder organisieren das Tapezieren und Dachdecken

„Es ist großartig zu sehen, wie die Kids selbst Arbeitsprozesse organisieren und ihre Kompetenzen entdecken“, erzählt Najine Ameli von der „Bib der dinge“. Gemeinsam mit anderen ehrenamtlichen Experten unterstützt sie die Kinder bei dem Bau.

Doch es gibt auch noch viel zu tun: Am Tiny House wird weiterhin gesägt, gehämmert, gemauert und gebaut, es wird Tapete entworfen, 3-D-modelliert und tapeziert. Wer will, kann verputzen, dämmen, Fliesen legen oder das Dach decken. Auch eine Treppe, Türen, Fenster und Möbel sollen noch entstehen. Und natürlich gehört ebenso eine Strom- und Wasserversorgung dazu.

Werkstatt ist für weitere Kinder jederzeit offen

Kinder ab elf Jahren können nach Anmeldung bei der offenen Werkstatt jederzeit mitmachen. Ein Einstieg in das kostenlose Projekt ist ohne weitere Verpflichtungen möglich. Auch nach der Fertigstellung zu Weihnachten soll das Minihaus weiter in der Bib genutzt werden. „Es soll langfristig und nachhaltig sein. Es lassen sich noch viele Projekte daran andocken, zum Beispiel zu den Themen Photovoltaik oder Smart Home. Auch ein Tiny House für Tiere wäre möglich“, so Najine Ameli.

Kontakt: info@bib-der-dinge-bochum.de / bib-der-dinge-bochum.de.

