Bochum: Kinder (14,13) unter Drogen bei 29-Jährigem gefunden

Bochum. Zwei unter Drogen stehende Schüler hat die Polizei in der Wohnung eines Mannes (29) in Bochum gefunden. Ein Junge (14) war als vermisst gemeldet.

Zwei unter Drogen stehende Schüler hat die Polizei in der Wohnung eines 29-jährigen Mannes in Bochum gefunden. Einer der beiden, ein 14-jähriger Jugendlicher, der in einer Bochumer Wohngruppe lebt, war vor drei Tagen als vermisst gemeldet worden.

Hinweise führten die Ermittlungsbehörden zu einem polizeibekannten 29-Jährigen, der im Stadtteil Riemke wohnt. Am Montag wurde der Mann gegen 18.30 Uhr in seiner Wohnung angetroffen – ebenso wie der vermisste 14-Jährige und ein 13-jähriger, nicht als vermisst gemeldeter Junge. „Die beiden Schüler standen offensichtlich unter dem Einfluss von berauschenden Substanzen“, so Polizeisprecher Volker Schütte. Beide Schüler werden ärztlich untersucht und weiter betreut.

Betäubungsmittel und Datenträger gesichert

Ob sie die Substanzen, zu denen der Sprecher keine näheren Angaben machte, freiwillig eingenommen haben oder dazu gezwungen wurden, sei Gegenstand der Untersuchungen. Bei der ersten Durchsuchung der Wohnung am Montag hat die Polizei jedenfalls Betäubungsmittel und diverse Datenträger sichergestellt. „Das umfangreiche Material müssen wir jetzt erst einmal sichten“, so Schütte. Ermittelt werde in alle Richtungen; auch, „ob es einen sexuellen Hintergrund gibt“.

Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen und hat die Nacht von Montag auf Dienstag in Polizeigewahrsam verbracht. Auch am Dienstag durfte er dieses noch nicht verlassen. Seine Wohnung wurde stattdessen erneut „gründlich untersucht“, so der Polizeisprecher.

Schon mehrfach Wohngruppe unerlaubt verlassen

Die beiden Schüler befinden sich wieder in ihrer gewohnten Umgebung. Der 14-jährige Jugendliche sei in der Vergangenheit schon mehrfach unerlaubt aus der Wohngruppe verschwunden.

