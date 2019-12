Bochum. Wer sein Auto in Bochum zulassen möchte, kann das ab Januar nur noch mit Termin machen. Wartezeiten in der Zulassungsstelle sollen kürzer werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Kfz-Zulassung ab Januar nur noch mit Termin

Für die Zulassung des Autos brauchen Bochumer in Zukunft immer einen Termin. Die Stadt teilt mit, dass sie so die Wartezeit in der Kfz-Zulassungsstelle verkürzen will und Besuche besser organisiert sein sollen.

Für spontan ins Tagesgeschäft einzuplanenden Termine stehe aber ein gewisses Kontingent an Terminen zur Verfügung. Bürger sollen eine verlässliche Uhrzeit erhalten, zu der sie an der Reihe ist, sodass sie in der Zwischenzeit andere Dinge erledigen können.

Kfz-Zulassung Bochum: Notfälle werden weiter direkt bearbeitet

Unaufschiebbare Notfälle und Kurzgeschäfte, zum Beispiel Außerbetriebnahmen von Bochumer Fahrzeugen, werden innerhalb der Öffnungszeiten weiterhin bearbeitet. Händler- und Zulassungsdienste, die an dem Großkundensystem teilnehmen, sind von den Veränderungen nicht betroffen.